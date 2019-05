Von Siegfried Huss

Hiddenhausen (WB). Alljährlich im Frühjahr werden in den Landesgruppen des Vereins für Deutsche Schäferhunde Qualifikationen für die Bundesausscheidung zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft aller Gebrauchshundevereine durchgeführt. So auch in der Landesgruppe 07 Ostwestfalen-Lippe. Regional war diesmal erstmals die Ortsgruppe Doberg-Hiddenhausen Ausrichter.