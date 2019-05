Hiddenhausen (WB). An der Reuterstraße in Schweicheln-Bermbeck ist am Samstagmittag ein Gewächshaus abgebrannt. Der 86-jährige Eigentümer hatte noch eigene Löschversuche unternommen und sich dabei Brandverletzungen zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Herford transportiert. Die Feuerwehr Hiddenhausen brachte das Feuer dann schnell unter Kontrolle, so dass größerer Sachschaden verhindert werden konnte.