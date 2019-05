Die Feuerwehren im Kreis Herford mussten im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Flächenbrände löschen wie im Vorjahr, hier im August in Vlotho. Die Grafik zeigt den deutlichen Ausschlag in der Kategorie Wald/Heide/Moor, wobei im waldarmen Kreis Herford vor allem abgeerntete Stoppelfelder Feuer fingen. Foto: Gebhard

Von Bernd Bexte

3705 Einsätze zählten die Feuerwehren kreisweit, ein Plus von mehr als 15 Prozent. Nur bei etwa jedem sechsten Einsatz war ein Brand zu löschen, mehr als die Hälfte (56 Prozent) machten Technische Hilfen aus. So wurden die heimischen Wehren 560-mal wegen Wasser- und Sturmschäden gerufen, allein 450 Mal am 17. Januar 2018, dem Tag, als Orkan Friederike über die Region zog.

Wenige Monate später der Dürresommer: Die Zahl der Flächenbrände erreichte mit kreisweit 130 einen Spitzenwert – es waren zwei- bis dreimal so viele wie in den Vorjahren. »Wir mussten sogar Maisfelder löschen, nicht nur Stoppelfelder. So etwas gab es bislang noch nicht«, bilanzierte der neue Kreisbrandmeister Bernd Kröger bei der Vorstellung des ersten Jahresberichtes unter seiner Regie in der Kreisfeuerwehrzentrale in Hiddenhausen.

Größere Tanks werden benötigt

Das gebe Anlass, sich auf diese Fälle noch besser einzustellen. »Wir brauchen Fahrzeuge mit größeren Löschwassertanks.« Zudem sei die jetzige Fahrzeugflotte anfällig gegen Flammen. »Die Bremsleitungen brennen rasch weg.« Deshalb müssten diese jetzt zunächst mit entsprechender Brandschutzummantelung geschützt werden.

Bemerkenswert: Die Feuerwehren im Kreis Herford haben im vergangenen Jahr 327 Menschen (Vorjahr 228) das Leben gerettet: 285 Mal wurden Personen aus lebensbedrohlichen Notlagen, etwa nach einem Verkehrsunfall, befreit. In 28 Fällen gelang dies allerdings nicht, der Betroffene verstarb. Bei Brandeinsätzen konnten 42 Menschen vor den Flammen gerettet werden, sechs kamen ums Leben.

Ehrenamt besser mit Beruf vereinbaren

Damit die Wehren weiterhin rasch und effektiv helfen könnten, bedürfe es engagierter Freiwilliger in allen neun Kommunen des Kreises. Während andernorts die Personaldecke immer dünner wird, kann der Kreisfeuerwehrverband hier auf eine positive Entwicklung verweisen: Die Zahl der Aktiven stieg binnen Jahresfrist von 1475 auf 1577. Dies sei »außergewöhnlich«, erklärte Kröger. »Das liegt auch an der seit zwei Jahren laufenden Kampagne ›FeuerwEhrensache‹, an der sich heimische Wehren beteiligten.«

Dennoch sei es oft schwierig, freiwillige Feuerwehrleute über 30 bei der Stange zu halten. »Wir wollen unsere Bemühungen verstärken, dass Ehrenamt mit Beruf und Familie noch besser vereinbar wird«, versprach Holger Klann, Krögers Stellvertreter im Vorsitz des Kreisfeuerwehrverbandes. Unter anderem sollen Weiterbildungen zu familienfreundlicheren Zeiten angeboten werden. Eine weitere Idee: Ehrenamtliche erhalten verbilligte Eintritte zu öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern. Die Gesamtzahl der Feuerwehrmitglieder im Kreis stieg 2018 von 2557 auf 2697.