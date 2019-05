Hiddenhausen (WB). Bei dem Leichnam, der in Hiddenhausen am Donnerstagabend gefunden wurde, handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Herford. Das hat die Polizei am frühen Freitagnachmittag mitgeteilt. Eine Mordkommission ermittelt.

Leichenfund in Hiddenhausen Fotostrecke

Foto: Christian Müller, Ruth Matthes

Der Tote war am Donnerstag gegen 23.10 Uhr auf der Bünder Straße, kurz vor der Kreuzung Löhner Straße, aufgefunden worden, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld. Ein Passant hatte per Notruf bei der Kreisfeuerwehrzentrale eine Person mit starken Verletzungen gemeldet.

Ein Notarzt stellte den Tod des 31-jährigen Deutsch-Libanesen fest. Da die Art der Verletzungen auf ein Tötungsdelikt hinwies, richtete die Polizei Bielefeld eine 15-köpfige Mordkommission mit den Namen »Eilshausen« ein. Geleitet wird sie von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz.

Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen steht das Tötungsdelikt jedoch in keinem Zusammenhang mit den Vatertagsfeierlichkeiten. Die Ermittlungen dauern an. Die Leiche des Mannes soll noch am Freitag obduziert werden.