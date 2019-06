Freunde und Familienangehörige des getöteten Deutsch-Libanesen haben Blumensträuße, Herzen und Briefe an der Stelle abgelegt, an der der 31-Jährige am späten Donnerstagabend verstorben ist. Immer wieder finden sich dort Trauernde ein – wie hier ein enger Freund. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Hiddenhausen (WB). Zahlreiche Blumensträuße, Herzen aus Holz und rote Kerzen stehen auf dem Parkplatz des Backhauses Hensel in Eilshausen – genau an der Stelle, an der am Donnerstagabend ein 31-jähriger Deutsch-Libanese tot aufgefunden wurde . Davor stehen immer wieder trauernde Angehörige und Freunde.

Inzwischen sind neue Ermittlungserkenntnisse bekannt gegeben worden. In einer gemeinsamen Erklärung teilen die Polizei und die Bielefelder Staatsanwaltschaft mit, dass sich ein Tatverdacht gegen einen 30-jährigen türkischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Herford ergeben habe . Dieser sei vorläufig festgenommen und am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt worden.

Verdächtiger soll sich gestellt haben

Laut eines Freundes des Toten soll sich der Mann selbst der Polizei gestellt haben. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes gegen den Beschuldigten. Der 30-Jährige befindet sich weiter in Haft. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Ein guter Freund des Verstorbenen, der mit seiner Frau am Sonntag Blumen auf dem Parkplatz des Backhauses ablegt, sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: »Er war ein Zwei-Meter-Mann. Einer alleine kann ihn nicht überfallen haben, es müssen mehrere gewesen sein.«

Mit Anruf nach draußen gelockt?

Der 31-Jährige soll nach Angaben des Freundes, der aus Vlotho kommt, am Donnerstagabend bei seiner Freundin – einer Deutschen – in Hiddenhausen, quasi um die Ecke zum Tatort, gewesen sein. »Er bekam einen Anruf von einem Kumpel, der ihn vor die Tür bat. Zu seiner Freundin sagte er, er sei in fünf Minuten wieder da«, berichtet der Vlothoer. Aber er sei nicht zurückgekehrt. Als die Frau später nach ihm sehen wollte, sei die Bünder Straße bereits gesperrt gewesen und überall war Blaulicht.

Wie der Freund des Toten weiter ausführt, soll den Deutsch-Libanesen draußen nicht sein

An dieser Stelle verstarb das Opfer. Foto: Ruth Matthes An dieser Stelle verstarb das Opfer. Foto: Ruth Matthes

Kumpel erwartet haben, sondern jemand anderes. Zu der Auseinandersetzung soll es im Bereich der Kreuzung Löhner Straße/Bünder Straße gekommen sein. Auf der Fahrbahn sei der 31-Jährige dann schwer verletzt zusammengebrochen, habe sich aber noch auf den Bürgersteig geschleppt. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Mann an Stichverletzungen gestorben sein.

Weiße Kreise an diesen Stellen weisen noch am Sonntag auf die Arbeiten der Spurensicherung hin. »Ersthelfer haben meinen Freund auf den Parkplatz getragen und in die stabile Seitenlage gebracht«, erzählt der Freund. Als der Notarzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Opfer und Täter sollen sich zuvor bereits gestritten haben

Das Opfer und der mutmaßliche Täter sollen sich Anfang vergangener Woche schon einmal gestritten haben, so der Vlothoer weiter. Zu den Gründen könne er keine näheren Angaben machen. Sein Freund sei ein fröhlicher Mensch gewesen, habe immer ein Lächeln im Gesicht gehabt. Er soll zu seinen engsten Freunden immer »Habibi« gesagt haben. »Das heißt so viel wie ›mein Schatz‹«, sagt der trauernde Freund.

Der getötete Deutsch-Libanese hatte früher die Hauptschule in Bünde besucht. »Später ging er immer arbeiten – zuletzt in der Küchenmöbelindustrie«, erzählt der Freund weiter. Für Freunde und Familie sei die Tat unfassbar. »Nach der Obduktion ist der Leichnam jetzt auf dem Weg in den Libanon. Auch seine Familie ist unterwegs dorthin. In Beirut soll mein Freund Mittwoch beerdigt werden«, berichtet der Vlothoer. Er selber sei sehr traurig, da er nicht bei der Beerdigung dabei sein könne. Man brauche ein Visum und entsprechende Impfungen für die Einreise. Und das sei so schnell nicht umsetzbar gewesen.

Die Pressestelle der Polizei Bielefeld war für Nachfragen am Wochenende nicht zu erreichen.