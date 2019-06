Von Ruth Matthes

Maren Evertz absolviert eine Lehre zur Verwaltungsfachangestellten. Von den verschiedenen Facetten des Berufsbildes hat sie bei einem Bewerbungstraining in ihrer Schule erfahren. Nach dem Fachabi im Bereich Wirtschaft und Verwaltung hat sie sich dann in mehreren Kommunen beworben. »Ich war froh, dass es die Hiddenhauser waren, die mir am schnellsten eine Zusage geschickt haben«, sagt sie. »Ich habe es lieber klein und persönlich.«

Auslandspraktikum

Von der familiären Atmosphäre in Hiddenhausens Amtsstuben ist auch Gerrit Mombrei (21) sehr angetan. »Man kann jeden fragen, wenn man ein Problem hat, und darf auch selbstständig arbeiten.« Er ist zudem der erste Auszubildende aus dem Rathaus, der an einem dreiwöchigen Betriebspraktikum im Ausland teilgenommen hat. »Es wurde vom Erich-Gutenberg-Berufskolleg angeboten, an dem wir unsere Blockausbildung absolvieren«, erzählt der Bünder.

Das Praktikum führte ihn nach Dublin, wo er nach einer Woche Sprachunterricht in der Verwaltung einer internationalen Sprachenschule gearbeitet hat. »Es war eine spannende Erfahrung, die mir auch Selbstvertrauen für die Arbeit hier gegeben hat«, sagt Mombrei. Er sei offener geworden, könne besser auf Menschen zugehen.

Offen für Weiterbildung

»Wir haben Gerrit Mombrei dafür gerne freigestellt und werden das auch bei den künftigen Azubis anbieten«, verspricht Schnitker. Die Gemeinde sei der Weiterbildung gegenüber sehr aufgeschlossen, wenn zum Beispiel jemand eine berufsbegleitende Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt anschließen wolle. Auch in Sachen Übernahme hätten die Auszubildenden hier sehr gute Chancen.

Malte Steinkühler (24), der gerade vor der mündlichen Abschlussprüfung steht, wird davon profitieren. Das verrät ihm Schnitker schon jetzt. Der Hiddenhauser hat bereits in der Schule gerne mit Zahlen jongliert und bekommt nun den passenden Job im Amt für Finanzen. Der 24-Jährige hatte zunächst eine Lehre zum Tischler begonnen, wegen einer Verletzung aber zum Berufskolleg gewechselt und dort das Fachabi abgelegt. »In der Zeit ist mir klar geworden, dass mir das Thema Verwaltung liegt.«

Themenvielfalt

»Das Schöne ist, dass in einer Kommune für jeden Typ etwas dabei ist«, hat Maren Evertz festgestellt. Zahlenaffine Charaktere kämen genauso zum Zuge wie diejenigen, die soziale oder Umwelt-Themen vorziehen und solche, die sich für Gesetze interessieren.

»Bewerben kann sich jeder, der die Fachoberschulreife hat, die Rechtschreibung und das Rechnen beherrscht, gerne mit Menschen umgeht und sich für Gesetze interessiert«, sagt Schnitker. Weitere Infos zum Bewerbungsverfahren unter www.hiddenhausen.de/ausbildung.