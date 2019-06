Hiddenhausen (WB). Ein 28-Jähriger ist am Sonntag mit seinem Golf in einen Vorgarten an der Friedrich-Ebert-Straße geprescht. Laut Polizei soll der Mann betrunken Auto gefahren sein.

Zu dem Unfall kam es laut Polizeimitteilung am Sonntag um 3.35 Uhr. Der Hiddenhauser war auf der Wilhelm-Mellies-Straße in Richtung Lippinghauser Straße mit seinem Auto unterwegs. Beim Überqueren der Friedrich-Ebert-Straße sei er vom Weg abgekommen und habe seinen Wagen nach rechts in einen Vorgarten gesteuert.

»Auf seiner Fahrt ramponierte er das Straßenschild, welches auf circa 50 Zentimeter niedergedrückt wurde«, so die Polizei. In einem Vorgarten kam das Auto auf einer Hecke zum Stehen. Der Fahrer rief selbst die Polizei an, die bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen habe. Der Fahrer kam zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 6000 Euro.