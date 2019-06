Hiddenhausen (WB/lak). »Leinen los, wir feiern!« So lautet auch im übertragenen Sinn das Motto, wenn am Sonntag, 7. Juli, das Gemeindefest Schweicheln-Bermbeck/Sundern gefeiert wird. »Denn wir sitzen schließlich alle in einem Boot«, sagt Sunderns Pfarrer Dr. Kai-Uwe Spanhofer.

Auf dem Platz vor der Sunderaner Kirche beginnt das Programm um 11 Uhr mit einem Gottesdienst, in dem auch Kinder aus den Tagesstätten vor ihrem Wechsel in die Grundschule verabschiedet werden. »Wenn wir dann als Zeichen die Luftballons steigen lassen ist das meistens ein trauriger, emotionaler Moment. Denn die Kinder sind einem nach all den Jahren ans Herz gewachsen«, sagt Janina Collmeier, Leiterin des Kindergartens in Sundern.

Viele Angebote für Kinder

Ansonsten geht es am 7. Juli natürlich fröhlich zu. Von 12 bis 14.30 Uhr wird für den Nachwuchs einiges geboten: Die evangelische Jugend ist für Spiele zuständig; beim Programm der Kindertagesstätten dreht sich alles um Piraten und die Kinderkirche übernimmt das Basteln und Malen. Mitglieder des CVJM Sundern mixen alkoholfreie Cocktails und laden zum Trendsport »Jugger« ein.

Wenn sich alle ausgetobt oder kreativ betätigt haben, wird’s musikalisch. Die aus dem Herforder Friedrichs-Gymnasium hervorgegangene Combo »Die Band« und der Posaunenchor Sundern/Oetinghausen spielen zum Abschluss ab 14.30 Uhr.