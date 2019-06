Guten Appetit: Einmal im Quartal lassen es sich Senioren und Kinder im Treffpunkt Sundern in der Unteren Wiesestraße 55 gemeinsam schmecken. Foto: Krückemeyer

Von Lars Krückemeyer

Hiddenhausen (WB). Einmal im Quartal gibt es im Treffpunkt Sundern ein ganz besonderes Mittagessen. Dann bekommen die Senioren Besuch aus den Kindergärten und lassen es sich gemeinsam schmecken. Die Mahlzeit stellt den Kontakt zwischen den Generation her.

»Freust du dich denn schon auf die Schule?«, möchte eine Frau von einem Mädchen wissen, nachdem beide vis-à-vis Gemüsefrikadellen, Fingermöhrchen, Salzkartoffeln und Bratensoße verputzt haben. »Das war echt toll heute«, antwortet ein Junge auf die Frage, wie es ihm gefallen hat.

Jeden Dienstag bietet Pro Sundern von 12 bis 13 Uhr den Mittagstisch an. Die älteren Einwohner kommen ungezwungen zusammen und müssen sich nicht ums Kochen kümmern. »Wir haben Gäste im Alter von bis zu 94 Jahren, auch ein behinderter Mensch ist dabei. Die meisten sind verwitwete Frauen. Das Essen wird telefonisch bestellt und die Küche im Haus Stephanus liefert uns entsprechend viele Mahlzeiten«, erklärt Sunderns Pfarrer Dr. Kai-Uwe Spanhofer das Prinzip. Ein Essen für Bedürftige – das betont er ausdrücklich – ist der Mittagstisch nicht. 5,90 Euro sind zu entrichten.

»Heringstopf ist der Brüller«

Kinder und Erwachsene holen sich derweil eine Portion aus den Warmhaltetöpfen. Unterschiede der Generationen werden an den Tischen deutlich. Die älteren Menschen, die echten Hunger in der Nachkriegszeit erlebt haben, lassen keinen Bissen auf dem Teller übrig, während die Kleinen nicht aufessen, was sie nicht mögen. »Die Möhren möchte ich nicht mehr«, sagt ein Mädchen und schiebt den Teller zur Seite.

Wie voll es dienstags wird, hängt vom wöchentlich wechselnden Menü ab. Mittagstisch-Chefin Brigitte Koralewski kennt die Lieblingsgerichte: »Wenn es Heringstopf gibt, kommen auch mehr Männer. Grünkohl im Winter ist auch der Renner!«

Wer beim Mittagstisch essen möchte, kann mittwochs für den folgenden Dienstag bestellen. Die Nummer lautet 05221/9619060.