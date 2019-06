In Loitz gab es für die Hiddenhauser Kameraden ein besonderes Wiedersehen mit der Drehleiter der dortigen Feuerwehr. Diese versah ihren Dienst bis in den Januar 2016 in Hiddenhausen und wurde anschließend an die befreundete Wehr abgegeben. Foto: WB

Nachdem im April 2018 erstmals nach längerer Zeit wieder Kameraden der Feuerwehr aus dem Partnerstädtchen Loitz (4200 Einwohner) zu Gast in Hiddenhausen gewesen waren, reisten jetzt 17 Kameraden aus Hiddenhausen zum Gegenbesuch an die Peene.

Am Freitag, 31. Mai, traten sie die etwa 500 Kilometer lange Reise in den Nordosten Deutschlands an. Zum Empfang war neben vielen Loitzer Feuerwehrkameraden auch die Bürgermeisterin Christin Witt gekommen. »Nach Begutachtung der technischen Ausrüstung der Loitzer Feuerwehr und einem ersten Erfahrungsaustausch bezogen wir unsere Unterkünfte im Hotel am Markt und im Tannenhof Rustow«, heißt es im Reisebericht der Eilshauser Gäste. Bei einer Bootsfahrt auf der Peene überzeugten sie sich von der Leistungsfähigkeit des Loitzer Feuerwehr-Bootes – und lernten die Urlaubsregion Peenetal von der Wasserseite her kennen. Ein Grillabend schloss sich an.

Fahrt nach Peenemünde

Am Samstag ging es mit einigen Loitzer Kameraden in Mannschaftstransportwagen in das Fischerdorf Freest, um von dort per Schiff nach Peenemünde überzusetzen. »Dort besichtigten wir das sowjetische U-Boot U-461.« Das letzte noch existierende U-Boot der Juliett-Klasse war 1991 außer Dienst gestellt worden und dient heute als Museumsschiff. Neben Torpedos war dieses Boot auch mit vier Marschflugkörpern ausgestattet. »Die räumliche Enge konnten wir hautnah erleben.« Am Nachmittag besuchte die Gruppe das historisch-technische Museum.

»Dort konnten wir uns über die Geschichte der Heeresversuchsanstalt Peenemünde sowie der Erprobungsstelle der Luftwaffe Peenemünde-West informieren.« Zu sehen waren unter anderem Nachbauten der Raketen Fieseler Fi 103 (»Vergeltungswaffe 1«) und Aggregat 4 (»Vergeltungswaffe 2«) der Nazis sowie die Dauerausstellung »Die Enden der Parabel«. Sie zeigt die Geschichte der deutschen Raketentechnik von ihren Anfängen in den 1920er Jahren, die Serienfertigung der V2-Rakete und ihren Kriegseinsatz sowie die Geschichte der in Peenemünde entwickelten Raketentechnik im Kalten Krieg bis ins Jahr 2000. Dann ging es wieder zurück nach Loitz.

Gegenbesuch im nächsten Jahr

Abends stand ein gemeinsamer Abend auf dem Programm. Hier gab es für die Hiddenhauser Kameraden ein besonderes Wiedersehen mit der Loitzer Drehleiter. Diese versah ihren Dienst bis in den Januar 2016 in Hiddenhausen und wurde anschließend den Loitzer Kameraden übergeben. In diesem Rahmen überreichten die Gäste dann ihr Gastgeschenk: eine speziell angefertigte Feuertonne, die natürlich noch im Laufe des Abends gemeinsam eingeweiht wurde. Am Sonntag traten die Eilshauser die Heimreise an – mit der Hoffnung auf einen Gegenbesuch der Loitzer im nächsten Jahr.