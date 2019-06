Hiddenhausen (WB). 156.000 Euro soll der neue Fahrradstand kosten, den die Gemeinde Hiddenhausen an der Pestalozzistraße in Lippinghausen errichten möchte. Das geht aus den Unterlagen für den Schulausschuss hervor, der am Dienstag, 25. Juni, tagt.

Platz für 53 Fahrräder

Demnach soll die überdachte Anlage mit 53 Stellplätzen für Fahrräder bis 2020 fertig gestellt sein. Die Verwaltung geht von einem Landeszuschuss in Höhe von 39.000 Euro aus, so dass der Eigenanteil bei 116.000 Euro liegen würde. Noch ist der Förderantrag nicht bewilligt. Die Errichtung der Anlage geht auf einen Antrag der CDU zurück. Die überdachte Abstellanlage soll in der Nähe zu den Bushaltestellen in der Pestalozzistraße errichtet werden.

Debatte über Radweg Mittelpunktstraße

Über Radwege wird in der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses am heutigen Montag gesprochen. So soll der Schulradweg Mittelpunktstraße saniert werden. Das hat die SPD beantragt. Zugleich soll der Radweg zwischen Untere Ringstraße und Dorfstraße ausgebessert werden.