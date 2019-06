Fabian Weber (29) ist frisch gekürter deutscher Baumklettermeister. In Hiddenhausen hat er die Kronen der denkmalgeschützten Linden an der St. Gangolf-Kirche von Totholz befreit. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB). In der dichten Baumkrone raschelt es. Nach und nach fällt Geäst zu Boden. Lediglich die Seilschaft verrät, dass jemand in den alten Linden rund um die St. Gangolf-Kirche arbeitet. Es ist kein Geringerer als Fabian Weber, deutscher Meister im Baumklettern.

Weber war für Pflegearbeiten in den acht als Naturdenkmäler eingestuften Linden nach Hiddenhausen gekommen. Ziel war es, die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

Vor vier Wochen hatte der 29-Jährige die nationale Meisterschaft in Ingolstadt gewonnen und sich damit für die Europameisterschaft am vergangenen Wochenende auf Rügen qualifiziert. »Die sind allerdings nicht so gut für mich verlaufen«, gesteht er. In Hiddenhausen ging der Wahl-Münchner gemeinsam mit seinem Freund und Berufskollegen Jürgen Unger, der bereits seit mehr als 20 Jahren Baumpflegearbeiten für den Kreis Herford übernimmt, ans Werk.

Am liebsten Handsäge

Dort, wo das Arbeiten mit einem Kran nicht möglich ist, sind Baumkletterer zum Ausschneiden von Totholz gefragt. Gearbeitet wird mit einer Handsäge, bei dickeren Ästen muss die Motorsäge ran. »Am liebsten sind wir aber mit der Handsäge unterwegs. Die ist deutlich leichter und macht keinen Lärm«, erklärt Unger.

Während Fabian Weber sich bereits durch die Baumkronen hangelt, ist Jürgen Unger noch damit beschäftigt, seinen Gurt zu sichern. »Wir arbeiten niemals allein. Passieren kann schließlich immer was«, sagt er. Allerdings sei das Unfallaufkommen unter Baumkletterern gering. Nichtsdestotrotz sei Vorsicht geboten.

European Tree Technician

Seit zwölf Jahren kraxelt der vom Chiemsee stammende »European Tree Technician« Weber durch die Bäume und kann sich beruflich nichts Schöneres vorstellen. »Es ist reizvoll, das Klettern, das viele als Hobby wählen, zum Beruf zu haben und gleichzeitig für den Baum da zu sein«, beschreibt er seine Leidenschaft.

Allerdings habe Baumpflege nicht unbedingt etwas mit Naturschutz zu tun: »Der Baum braucht uns eigentlich nicht. Tote Äste fallen früher oder später von allein zu Boden, und wenn ein Baum abbricht, treibt er häufig an anderer Stelle wieder aus.« Es gehe in der Regel um Sicherungsarbeiten, und der Baumpfleger steht in der Verantwortung abzuwägen, welche Maßnahmen notwendig sind. Das habe nicht zuletzt mit Respekt für den Baum zu tun.

Sicherheit hat Priorität

Das Klettern nimmt in der Ausbildung zum Baumpfleger nur einen geringen Teil ein. In Wettkämpfen kommt auch der sportliche Aspekt zum Tragen. Bei der deutschen Meisterschaft werden fünf Disziplinen bewertet, in denen es unter anderem um Technik, Schnelligkeit und Sicherheit geht. »Sicherheit ist besonders wichtig. Achtet man nicht genau darauf, kostet das eine Menge Punkte«, weiß Unger, der langjährige Erfahrung als Juror vorzuweisen hat und gemeinsam mit Weber an der Münchner Baumkletterschule als Ausbilder tätig ist.

»Der höchste Baum, auf dem ich mal unterwegs war, ist ein 62 Meter hoher Mammutbaum in Österreich«, erzählt Weber. Da haben die Hiddenhauser Linden mit 22 bis 23 Metern doch eine vergleichsweise entspannte Arbeitshöhe.