Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Gelungene Fotomontagen, ausgefallene Modefotografie und künstlerische Aufnahmen – dies alles verbindet die Ausstellung mit Aufnahmen von Martin Kretzschmann, die am Freitag, 28. Juni, in der Rathausgalerie eröffnet wird.

Wer sich die Fotoserien ansieht, die bis zum 24. August gezeigt werden, dem wird schnell klar, dass hier ein Meister seines Faches am Werk war. Geschickte Fotomontagen, Schärfe, Komposition und Schattenspiel belegen Kretzschmanns Streben nach Perfektion. Und richtig: Der gebürtige Bielefelder (Jahrgang 1988) erlangte 2017 an der FH in Dortmund den Masterabschluss in Fotografie.

Christian Grube mit einem Foto der Reihe »Super Ego«. Foto: Ruth Matthes Christian Grube mit einem Foto der Reihe »Super Ego«. Foto: Ruth Matthes

2008 zog er nach Düsseldorf. Dort arbeitet er als Fotograf in einer Social-Media-Werbeagentur. Sein Fokus liegt daneben auf der Mode-, der Portrait- und der minimalistischen Architekturfotografie. Seine Bilder sind in Modemagazinen wie Elegant Magazine, Shuba Magazine oder Art of Portrait Magazine zu sehen.

Die Ausstellung verbindet Arbeiten aus der Studienzeit mit späteren Aufnahmen. Zu den früheren Fotoserien gehört die Reihe von Selbstportraits in Schwarzweiß, bei denen er mit seinem eigenen Körper spielt. So hat er sich zum Beispiel als Zentaur dargestellt, in dem er zwei unterschiedliche Aufnahmen seines Körpers mit Hilfe digitaler Bearbeitungstechnik geschickt miteinander verwoben hat. Auf einem Bild wachsen ihm auf einer Seite sechs Arme, in einem anderen sind Vorder- und Rückseite seines Körpers verschmolzen.

Inspiriert von Freud

Alle seine Fotografien sind mit viel Sinn für Ästhetik gestaltet: Schöne Menschen in meist ungemütlicher Atmosphäre finden sich auf vielen Bildern. »Martin Kretzschmann macht die Aufnahmen oft im Keller oder auf seinem Dachboden«, verrät Ausstellungsmacher Christian Grube.

Auf der düsteren Kellertreppe und unter den Holzbalken hat er seine Modelle platziert und erreicht damit einen reizvollen Kontrast zwischen dem Ort und dem perfekt gestylten Menschen. So in der Serie »Super-Ego« und »It«, bei der es wie in der Reihe »Ego« um die Tiefenpsychologie Siegmund Freuds geht. Diese Fotos waren Teil seiner Masterarbeit. »Es war spannend, Freuds Thesen in Fotografien umzusetzen. Seine Ideen faszinieren mich immer noch«, sagt Kretzschmann.

Himmelskörper

Neben den drei Freud-Serien stellt der Wahl-Düsseldorfer auch Fotos aus, die seine Beschäftigung mit Mode und Architektur dokumentieren. Bedrohlich und faszinierend wirken seine Arbeiten, in der Menschen von Steinen umgeben sind. Der Titel: »Celestial Body« (zu Deutsch: himmlischer Körper). Diese Himmelskörper wachsen ihnen aus dem Kopf, umschwirren oder tragen sie.

Welche Motivation der Fotograf dabei hatte, möchte Grube heute um 19 Uhr bei der Ausstellungseröffnung herausfinden. Für die Musik sorgen Pia (E-Bass) und Ernst-Ulrich Hamann (Klarinette).