Vor dem Backhaus an der Ecke Bünder Straße/Löhner Straße wurde Raschad A. am 30. Mai tot aufgefunden. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Die Suche der Mordkommission »Eilshausen« nach Zeugen, die Näheres zur Tötung des Deutsch-Libanese Raschad A. am Abend des 30. Mai sagen können, hat erste Erfolge gezeigt. So meldete sich die Frau, die dem an der Bünder Straße liegenden 31-Jährigen unter anderem Erste Hilfe geleistet hat.