Von Annika Tismer

Hiddenhausen (WB). 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt Deutschland sind 100 Jahre, in denen Menschen für Menschen gearbeitet und gelebt haben; 100 Jahre, in denen das Angebot der AWO ständig gewachsen und mit der Zeit gegangen ist. Dies stellte Vorstandsmitglied Klaus-Ulrich Pustlauk am Samstagnachmittag beim großen Jubiläums-Sommerfest des Kreisverbandes am AWO-Begegnungszentrum in Hiddenhausen fest.