Die Schüler der Haus- und Hofklasse der einzigen Förderschule für Menschen mit geistiger Behinderung im Kreis Herford unterstützen die Tierpark-Mitarbeiter auch in diesem Jahr ab und an bei Aufräum- und Saubermachaktionen im Park. »Für die Schüler dieser Klasse ist das immer ein ganz besonderes Erlebnis«, freut sich Schulleiter Axel Grothe. Im Gegenzug erhält die Klasse eine Jahreskarte für den Tierpark, so dass nicht nur Arbeitseinsätze, sondern auch Ausflüge in den Tierpark auf dem Programm stehen.

Im Eselgehege

Bei der Übergabe der Jahreskarte durften die Schüler gemeinsam mit Tierparkleiter Thorsten Dodt sogar in das Gehege der Esel. Das Streicheln und Füttern der zutraulichen, grauen Tierpark-Bewohner zauberte jedem ein Lächeln ins Gesicht. »Das ist eine tolle Kooperation. Die Zusammenarbeit mit den Förderschülern ist für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung. Zudem sieht man den Schülern die Freude an, wenn sie zu uns in den Park kommen und dadurch auch den Tieren hautnah begegnen«, sagt Tierparkleiter Thorsten Dodt.