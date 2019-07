Auf den Steckdosen in Teilen von Hiddenhausen und Bünde war am frühen Mittwochmorgen kein Saft. Foto: dpa/Marcus Brandt

Hiddenhausen/Bünde (WB/rkl). Am frühen Mittwochmorgen ist in Teilen von Hiddenhausen und Bünde der Strom ausgefallen. Tausende Haushalte waren von 4.42 bis 6.14 Uhr nicht am Netz.