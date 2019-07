Klaus Binnewitt. Geschäftsführer des Jobcenters, berichtet im Sozialausschuss über die Arbeitslosenzahlen in Hiddenhausen und Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). In Hiddenhausen erhalten derzeit 562 Personen Hartz-IV-Leistungen. »Damit steht die Gemeinde im Vergleich zum Kreisdurchschnitt gut da«, erklärte Klaus Binnewitt, Geschäftsführer des Jobcenters, in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Im Weiteren stellte er zwei neue Instrumente vor, die es dem Jobcenter erleichtern sollen, Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu vermitteln.