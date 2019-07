Von Karin Koteras-Pietsch

Hiddenhausen (WB). Familie Krüger und einige Anwohner mehr im Schäferweg in Hiddenhausen sind sauer. Seit die Maschstraße gesperrt ist, nutzen viele Autofahrer »ihre« Straße als Umleitung. Und das vielfach auch noch zu schnell.

»Seit Anfang des Jahres geht das hier so«, sagt Andreas Krüger, der mit seiner Familie im Schäferweg 12 wohnt. Gleich nebenan leben seine Eltern. Sein anderer Nachbar ist Markus Lehmann. Sie alle wohnen kurz vor einer scharfen Kurve. »Man kann es schon hören, da kommt wieder einer zu schnell angefahren«, ärgert sich Andreas Krüger. Und richtig. Im gleichen Moment braust ein Kleinwagen um die Kurve. Tempo 30 fährt er nicht.

Anlieger nur bis Baustelle frei

Anfang des Jahres haben die Bauarbeiten an der Maschstraße in Hiddenhausen begonnen. Die Umleitungsstrecke führt laut Jan Westerhold vom Amt für Gemeindeentwicklung über die Löhner und die Bünder Straße. Schilder weisen exakt den Weg, am Anfang der Maschstraße ist zudem auf Schildern zu lesen: »Anlieger bis Baustelle frei«.

»Anlieger sind das meistens nicht, die hier durchfahren«, sagen Andreas Krüger und sein Vater Gerhard. Seit Beginn der Baustelle Maschstraße sei der Verkehr durch den Schäferweg deutlich mehr geworden. Die Autos würden vor der Baustelle in den Bruchkampweg abbiegen, dann rechts in den Schwalbenweg weiter über den Klümpenweg und schließlich den Schäferweg fahren, ehe sie dann wieder auf die Maschstraße kommen.

Frau fast angefahren

»Hier ist Tempo 30 vorgeschrieben. Und fast niemand hält sich daran«, kritisiert Krüger. »Kinder haben hier sonst auf der Straße gespielt, das geht jetzt gar nicht mehr. Und jedes Mal, wenn wir mit unserem Wagen aus der Ausfahrt wollen, müssen wir höllisch aufpassen, weil viele Autos so schnell um die Kurve fahren.« Das bestätigt auch Nachbar Lehmann und Vater Gerhard Krüger ergänzt, dass eine gehbehinderte Anwohnerin kürzlich fast angefahren worden wäre, weil sie es nicht so schnell über die Straße geschafft habe.

Ein großes Problem, so Andreas Krüger, sei auch die recht scharfe Kurve. Kürzlich habe jemand dort schon einen Poller umgefahren, weil er im Gegenverkehr zu flott unterwegs war. »Sehr häufig hätte es an dieser Stelle schon fast gekracht«, hat Gerhard Krüger beobachtet.

Gemeinde hat keine Handhabe

Vier- ober fünfmal habe er bereits bei der Polizei angerufen und ein paarmal auch schon bei der Gemeinde, erzählt Andreas Krüger. Passiert sei bisher nichts. Er habe auf Kontrollen gehofft. Auch Markus Lehmann hat auf einen Beschwerdebrief an die Gemeinde keine Antwort bekommen.

Bei Jan Westerhold sind nach eigener Auskunft diese Beschwerden bislang nicht angekommen. »Man wird nie verhindern können, dass Autofahrer unerlaubterweise diese Schleichwege nutzen«, sagt der Baukoordinator. Immerhin müssten sie drei Sperrbaken umfahren. Die Gemeinde habe hier allerdings keine Handhabe. »Der fließende Verkehr ist Angelegenheit der Polizei«, sagt Westerhold. Er sichert aber zu, sich sofort zu kümmern. Er wolle das Gespräch mit der Polizei suchen, die dann eventuell von Zeit zu Zeit an diesen Schleichwegen kontrolliert.

Kommentar

Die Situation kennt jeder: eine Baustelle, eine endlos lange Umleitung und dann lockt der Schleichweg. Und seien wir mal ehrlich: den nutzen wir Autofahrer nur zu gern. Allerdings sollte sich jeder einmal fragen, ob das wirklich sein muss und was er den Anwohnern damit antut. Sicher hat niemand ein Recht auf Ruhe vor seiner Haustür. Auf Sicherheit aber schon. Wenn man sich ein kleines bisschen entgegenkommt, kann einiges funktionieren. Anwohner könnten und sollten mit mehr Verkehr während einer Straßenbauphase leben können. Aber auf ihrem Recht auf Sicherheit dürfen sie bestehen. Und was spricht dagegen – wenn man schon einen unerlaubten Schleichweg nutzt – wenigstens in angemessener Geschwindigkeit dort durchzufahren?

Karin Koteras-Pietsch