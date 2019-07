Von Karin Koteras-Pietsch

Mit großem Gerät sind Mitarbeiter der Firma Ringbeck Galabau aus Oelde angerückt und haben damit begonnen, das alte Pflaster abzutragen. Riesige Erdmassen wurden ausgehoben. Das ganze Gelände ist eine einzige Baustelle. Bislang waren Zuwegung und Schulhoffläche unterschiedlich gepflastert.

»Hier soll nun ein einheitliches Pflaster verlegt werden, so dass ein Dorfplatz-Charakter für Veranstaltungen entsteht«, informiert Baukoordinator Jan Westerhold vom Amt für Gemeindeentwicklung. Betonsteinpflaster in der Farbe Muschelkalk wird hier verlegt. In der Straße Erdbrügge wird der Parkstreifen von bislang 2 auf 3,5 Meter verbreitert. Von diesem Parkstreifen aus führt künftig eine zweiter, barrierefreier Weg auf den vorhandenen Weg.

Ruhepodeste für die Verschnaufpause

Ebenso neu gestaltet wird ein Weg auf der gegenüber liegenden Seite hin zur Grundschule, beziehungsweise Schulstraße. »Auch dieser Weg wird barrierefrei sein. Zusätzlich werden dort Ruhepodeste gebaut, auf denen Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, eine Verschnaufpause einlegen können«, erklärt Westerhold weiter.

Entlang der Wittekindschule wird es von der Erdbrügge aus auf der Fläche des ehemaligen Schulgartens einen Bereich mit Bäumen und Bänken geben, der Schüler und Besucher zum Verweilen einlädt. Hinter dem Abdach in Richtung Schulstraße entsteht ein Hüpffeld, auf dem die Kinder ihren Spaß haben werden. Ein gemütliches, schattiges Plätzchen ist außerdem am AWO-Fachwerkhaus vorgesehen. In Richtung Westen wird eine Terrasse gebaut.

Arbeiten zum Ferienende abgeschlossen

Während der Bauarbeiten gibt es in der Straße Erdbrügge zwischen Meierstraße und Grüner Weg eine Einbahnstraßenregelung. Die Haltezone für Busse wird nach den Ferien während der Bauarbeiten gegenüber des Gemeindehauses eingerichtet. Die Arbeiten am neuen Dorfplatz sollen laut Westerhold zum Ende der Ferien abgeschlossen sein, die Arbeiten am Parkstreifen sollen in den Herbstferien durchgeführt werden.

Die Neugestaltung des Dorfplatzes in Eilshausen ist Projekt im Rahmen von ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept/HK berichtete mehrfach). Der Ratsbeschluss wurde im November 2016 gefasst, im gleichen Monat der Förderantrag gestellt. Im Mai 2017 folgte der Zuwendungsbescheid. 185.200 Euro (60 Prozent der Baukosten) soll es an Fördergeldern für den Dorfplatz geben.

Fördermittel erhöht

Dieser Platz soll 357.745 Euro kosten, der Parkstreifen, für den es keine Förderung gibt, schlägt mit 57.317 Euro zu Buche. Im Dezember 2018 folgte ein zweiter Zuwendungsbescheid, die Fördermittel werden um 65.600 Euro für die Baukosten aufgestockt.

Während die Eilshauser sich schon auf ihren Dorfplatz freuen können, ist für das zweite ISEK-Projekt, die Werre-Achse auf dem Diakoniegelände, noch kein Baubeginn in Sicht. »Hier müssen wohl noch einige Gespräche geführt werden«, meint Westerhold.