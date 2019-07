Von Daniela Dembert

»Das älteste Schriftstück ist eine Urkunde aus dem Jahr 1478. So etwas hat wirklich nicht jedes Archiv«, sagt Silger und hebt mit behandschuhten Fingern zwei mit Wachssiegeln versehene Pergamente vorsichtig aus ihren Papphüllen. Die Schriftstücke belegen Rechte zur Erhebung des Zehnten in Oetinghausen und Hiddenhausen.

39 Urkunden

»Der Zehnte wurde damals von der Landesherrschaft auf alles erhoben, was die Eigenbehörigen – die vom Grundherrn abhängigen Bauern – erwirtschafteten. Die Berechtigung zur Erhebung wurde zuweilen veräußert, damit man sich nicht selbst um die Eintreibung kümmern musste. Das war gängige Praxis«, so Silger.

Neben 39 Urkunden finden sich unter den Schriftstücken auch gebundene Akten und Einzelschriften, die Aufschluss über Verwaltungsangelegenheiten des Gutes Hiddenhausen geben. Zwei Aktenbände enthalten Protokolle der Vogtei Enger von 1650 bis 1654 und von 1669 bis 1675. Sie geben Aufschluss über die Landesverwaltung. Otto Consbruch hatte diese Akten in seiner Funktion als Amtmann der Vogtei Enger angelegt und über kleine Rechtsstreite, Besitzverhältnisse und anderes Buch geführt.

Fachgerechte Lagerung

»Diese Bände sind nur erhalten, weil sie in Familienbesitz geblieben und nicht an das Regierungsarchiv in Minden übergeben worden sind. Sonst wären sie im Zweiten Weltkrieg in Flammen aufgegangen«, erzählt Caspar-Florens von Consbruch.

Diese Akten sind in den 1980-er Jahren dem Archiv schon einmal zu Forschungszwecken übergeben worden. Bernd Hüllinghorst hatte sie damals transkribiert und 1993 als Buch veröffentlicht. »Jetzt freue ich mich, die Unterlagen dem Archiv zu überlassen und sie der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Die Lagerung kann hier fachgerechter erfolgen.«

Öffentlich zugänglich

Die Urkunden, die noch starke Falzungen aufweisen, werden vor der Erfassung und Einlagerung im Kreisarchiv von Fachleuten im westfälischen Archivamt Münster geglättet, um die komplette Lesbarkeit zu ermöglichen. »Der Inhalt soll grob erfasst und digitalisiert werden«, berichtet Brünger. »Wer ihn genau kennen möchte, kann sich bei uns persönlich einen Einblick verschaffen.«

Landrat Jürgen Müller spricht dem Archiv des Gutes »große Bedeutung für die Historie des Kreises zu und äußerte sich erfreut über diesen »Vertrauensbeweis für eine gute Zusammenarbeit«.