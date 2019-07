In praktischer Höhe hängen die leckeren und gesunden Kirschen an den 400 Bäumen des Selbstpflückerfeldes auf dem Obsthof Otte. Freunde des roten Steinobstes lädt Karsten Otte ein, in der kommenden Woche selbst Hand anzulegen. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Hiddenhausen (WB). An diesem Freitag startet das große Kirschenpflücken an der Heidestraße. Der Obsthof Otte gehört zu den wenigen Höfen, bei dem die Früchte noch selbst vom Baum geholt werden können.

Eine Woche früher als sonst erstrahlen die Kirschen der Familie Otte in dunklem Rot. Deshalb gibt Obstbauer Karsten Otte nun den Startschuss für das Selbstpflücker-Feld nahe des Hofladens. Die Kirschen von 400 Bäumen auf einem Hektar Fläche warten nur darauf, geerntet zu werden. Die Pflanzen sind extra so gezogen, dass man keine Leiter braucht, um an das Obst zu kommen. Wer einen Korb voll mit dem Steinobst möchte, der muss allerdings schnell sein: Nur gut eine Woche dauert die Kirschernte auf dem Obsthof an.

Kurze Erntezeit

»Die Sauerkirsche gehört zu den halbvergessenen Früchten«, erklärt Karsten Otte: »Das hängt unter anderem mit dem Niedergang der Konservenindustrie zusammen. Der Trend geht weg von der Vorratshaltung, weil ja immer alles verfügbar ist.« Außerdem sei die Arbeit, die mit der Pflege eines Baumes zu tun habe, für viele ein Grund, auf eigene Kirschen im Garten zu verzichten. Und auch für viele seiner Kollegen sei das Steinobst wegen der kurzen Erntezeit nicht attraktiv.

Karsten Otte kann sich noch gut an eine Familie aus Dortmund erinnern, die im vergangenen Jahr zum Pflücken kam. Sie hatte sich vorher angekündigt und dann an die hundert Kilo mitgenommen. »Von ihr weiß ich, dass es auf der ganzen Strecke keine Anlage gibt, wo man Kirschen pflücken kann.«

Gut gegen Gicht

Aktuell werde das Steinobst allerdings wiederentdeckt, weiß der Obstbauer: »Der Ernährungswert dieser Früchte ist einfach unschätzbar. Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass Kirschen das neue ›Superfood‹ seien sollen.« Aufgrund des hohen Anteils an Folsäure trage die Frucht erheblich zur Deckung des Tagesbedarf an B-Vitaminen bei. Außerdem könne sie durch ihre Inhaltsstoffe gegen Gicht, Arthrose, Rheuma und Schlafstörungen helfen.

Der Obstbauer selbst schätzt an dem Obst seine vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten zu leckerem Kuchen. Aus seiner Kindheit ist ihm vor allem der Spuckkuchen in guter Erinnerung geblieben. Wer lieber auf Kerne verzichtet, für den können die Früchte auch entsteint werden. »Unsere eigene antike Entsteinmaschine ist leider von uns gegangen. Aber wir können die Kirschen bei Bedarf zu einem Kollegen ins Weserbergland bringen«, sagt Otte.

Erste Äpfel im Lager

Sorge bereitet dem Obstbauern, dass viele seiner Sorten immer früher eingeholt werden müssen. »Sonst haben wir mit den Kirschen immer am 1. August begonnen«, sagt Karsten Otte, der aktuell parallel auch schon verführt die erste Apfelsorte ins Lager bringt: »Die Auswirkungen des veränderten Klimas sind für uns auf jeden Fall erkennbar.«