Trotz Trockenheit wachsen die Bio-Zuckerrüben auf Gerhard Flachmeiers Feld in Sundern gut. Früher, so sagt er, seien hier große Erdbeerfelder gewesen. Doch das Selbstpflücken habe an diesem Standort nicht so gut funktioniert.

Von Karin Koteras-Pietsch

Flachmeier ist auf seinem elterlichen Hof in Exter aufgewachsen, Hof und die sieben Hektar Anbaufläche hat er übernommen. Seine Frau Anette Berg-Flachmeier hat ebenfalls den elterlichen Hof, Berg’s Hof in Elverdissen, geerbt. Hier lebt das Ehepaar auch, ebenso wie Sohn Thomas, der den Betrieb künftig weiterführen wird. Die restlichen Hektar hat die Familie gepachtet und hier wird so einiges angebaut.

Zuckerrüben in Sundern

So gehört zum Beispiel ein mehrere Hektar großes Feld in Sundern dazu, auf dem Erdbeeren und derzeit Zuckerrüben angebaut werden. Ganz aktuell stehen natürlich die Beeren im Fokus des Unternehmens. »Seit fast 30 Jahren arbeiten wir nach Bioland-Richtlinien und das ist eine echte Herausforderung«, meint der Landwirt. Durch den ökologischen Anbau gebe es eine vielfältige Fruchtfolge. Das bedeutet, in bestimmter Reihenfolge müssen Früchte, Rüben oder Getreide angebaut werden, um im Boden die beste Substanz zu erhalten. Auf den Boden können er als Bio-Bauer schließlich keinen Einfluss nehmen.

Daneben brauchen jetzt die Beeren natürlich eine intensive Behandlung. »Wir setzen auf Selbstpflücker auf unseren Feldern. Da können die Kunden auch gleich das biologisch angebaute Obst probieren«, sagt Flachmeier, der festgesellt hat, dass die Zahl der Selbstpflücker zugenommen hat. Die Menschen seien gesundheitsbewusster geworden.

Bis zu 70 Prozent weniger Johannisbeeren-Ertrag

Bei Trockenheit müsse kontinuierlich gewässert werden. Für die Feldfrüchte reiche das Wasser allerdings nicht. So falle die Ernte hier deutlich geringer aus. 2018, so erinnert er sich, habe die Hitze die Beeren viel zu schnell reifen lassen und bei den hohen Temperaturen sei kaum jemand in der Lage gewesen, Beeren zu pflücken. »In diesem Jahr hatten wir zwischendurch kühlere Phasen. So sind zum Beispiel die Erdbeerfelder gut abgepflückt worden«, erzählt der 70-Jährige, der neben Erdbeeren auch Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren und Taybeeren im Angebot hat.

Auch den Johannisbeeren hat die Hitze in 2018 ordentlich zugesetzt. Bei den schwarzen Johannisbeeren war der Ertrag um 70 Prozent geringer als im Vorjahr, bei den roten um 50 Prozent. Für dieses Jahr fürchtet der Landwirt die Trockenheit noch mehr, schließlich gebe es kaum Wasservorräte.

Der Frost ist noch schlimmer

Viel schlimmer noch als Hitze sei der Frost; vor allem der späte im Frühjahr. »Da braucht man Strategien«, sagt Flachmeier. Eine davon ist, dass er immer genügend Folie vorrätig hat. Damit werden die Sträucher kurz vor der Blüte abgedeckt, sobald die ersten Frostwarnung kommt. Da brauche man nicht nur Folie, sondern auch genügend Leute. »Das ist hier kein Problem. Wir haben 15 Saisonarbeitskräfte aus Polen, seit 20 Jahren immer die gleichen Leute«, erzählt Flachmeier. Die fühlten sich wohl bei ihm, auf seinem Hof sei der Rahmen sehr familiär.