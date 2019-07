Von Ruth Matthes

Die Rentnerin steht mit ihrem Problem nicht alleine da. »Isolation und Vereinsamung sind leider oft das Schicksal von Menschen, die ihren an einer Demenz erkrankten Angehörigen versorgen«, weiß Familientherapeutin Karin Alex aus vielen Gesprächen. »Der intensive Betreuungsaufwand, der Tag und Nacht nötig ist, hindert sie häufig an der Pflege von sozialen Kontakten und zwingt sie in die Einsamkeit.« Dabei hätten sie nach der niederschmetternden Diagnose viele Fragen: Was soll ich jetzt machen, wie gehe ich damit um und wie kann ich meinem Partner helfen?

Tipps für den Alltag

Um diesen Menschen und ihren Angehörigen zu helfen, hat das Pflegeselbsthilfe-Kontaktbüro Demenz im Kreis Herford ein neues Angebot speziell für Paare aufgelegt. Karin Alex betreut die Gruppe, die sich donnerstags von 12 bis 14 Uhr im Haus Stephanus trifft, gemeinsam mit einer Gesellschafterin für demenziell Erkrankte.

Zunächst lassen sich alle zusammen von Koch Alexander Schierer mit leckerem Essen verwöhnen, danach teilt sich die Gruppe. Die Gesellschafterin beschäftigt sich mit den erkrankten Partnern. Heute geht es zum Beispiel um die Bedeutung alter Sprichworte. Karin Alex widmet sich derweil den betreuenden Ehepartnern, hat ein offenes Ohr für Probleme, die sich aus der Krankheit ergeben, beantwortet Fragen und gibt Tipps, um den Alltag so harmonisch wie möglich zu gestalten.

Austausch hilft

»In der Gruppe wird einem bewusst, dass man mit seinen Sorgen nicht allein ist«, sagt eine Dame. Der Austausch helfe ihr sehr. Auch die Tatsache, dass sie einmal pro Woche nicht selbst kochen muss. Ihr Mann ist seit zweieinhalb Jahren erkrankt. Sie leidet darunter, dass sie nicht mehr richtig mit ihm kommunizieren kann, er in seiner eigenen Welt lebt, bisweilen aggressiv wird und sie manchmal nicht mehr erkennt. »Dass ich mich hier mitteilen kann, hilft mir.«

Das kann auch eine jüngere Teilnehmerin nur bestätigen. »Ohne Frau Alex stände ich total allein da«, sagt sie. Sie hilft ihrem Mann mit Zetteln, damit er sie zum Beispiel nicht vergeblich sucht, wenn sie einmal außer Haus ist oder er im Wartezimmer auf sie warten soll. Ihr Mann käme gerne zum Mittagstreff: »›Hier ist eine gute Atmosphäre‹, sagt er immer.«

Angehörigen-Kursus

So empfindet es auch die Partnerin eines 68-Jährigen. Seine Frau sei total auf ihn fixiert. Wenn er nur Brötchen hole, komme ihr das schon wie eine Ewigkeit vor. Dadurch sei er selbst auch unruhig. Um dem entgegen zu wirken, übt Alex mit den Angehörigen auch Entspannungstechniken ein.

Die Paare, die den Mittagstreff seit vier Wochen besuchen, kennen sich aus einem Angehörigen-Kursus. »Wir wollten uns weiter treffen und haben hier die optimalen Rahmen gefunden«, sagt eine Ehefrau. Das Haus bietet gute Voraussetzungen, auch für kranke Partner, die gerne ihrem Bewegungsdrang folgen möchten. Der Treff ist offen für weitere Paare aus dem Kreis Herford. Infos erhalten Interessierte bei Karin Alex unter Telefon 05221/66779.

Kommentar

Angehörigen von Demenzkranken fällt es schwer, sich Hilfe zu suchen. Sie wollen die Diagnose nicht wahr haben, denken, die Probleme allein lösen zu können oder haben Angst, die Krankheit öffentlich zu machen. Dabei kann es eine große Hilfe sein, mehr über die Erkrankung zu wissen, sich mit anderen auszutauschen und Anregungen für den Alltag zu bekommen. Die Teilnehmer des Mittagstreffs jedenfalls sind froh, in Karin Alex eine kompetente Ansprechpartnerin zu haben, die als ehemals selbst Betroffene weiß, wovon sie spricht. Nach 30 Jahren Beschäftigung mit dem Thema hat sie viele Tipps auf Lager, die das Zusammenleben erleichtern können. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall – für beide Partner.Ruth Matthes