Von Ruth Matthes

Hiddenhausen (WB). Erzieherinnen hocken viel auf dem Boden, tragen Kinder und sind oft einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt. Die Personaldecke ist dünn, der Krankenstand hoch. Der Alltag in einer Kita zehrt an Nerven und Gesundheit. Dem wollen die evangelischen Kindertagesstätten jetzt entgegenwirken.

»Die Kitas der Stephanusgemeinde nehmen allesamt an einem Programm der IKK classic zum betrieblichen Gesundheitsmanagement teil«, sagt Janina Collmeier. Die Leiterin der evangelischen Kita Sundern ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, die sich für dieses Projekt engagiert. »Ursprünglich galt das Angebot vor allem Handwerksbetrieben«, so Collmeier. »Die Stephanusgemeinde war der erste Kita-Träger, der mit der IKK classic auf diesem Gebiet zusammen gearbeitet hat.«

Kooperationsvereinbarung

Ziel sei es, sinnvolle Investitionen zu tätigen, um den Berufsalltag zu verbessern, aber vor allem auch, die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren und dazu zu befähigen, selbst etwas für sich zu tun.

Der Prozess begann Anfang 2018. Es wurde eine Kooperationsvereinbarung für fünf Jahre zwischen den fünf Kitas und der Krankenkasse geschlossen. Am Beginn stand eine Befragung der 60 Mitarbeitenden, wo sie gesundheitliche Probleme in ihrem Berufsalltag sähen.

Rückentraining

»Es ergaben sich die Schwerpunkte Rücken- und Kniebeschwerden, Stress, Ernährung, Suchtprävention und gesundes Führen«, resümiert Collmeier. Das Thema Rücken war das erste, zu dem es Schulungen für alle gab. »Die Resonanz auf die Rückentrainings war sehr gut«, sagt die Einrichtungsleiterin. »Wir haben viel über das rückenschonende Arbeiten erfahren, das wir nun im Alltag umzusetzen versuchen.« In Sundern gibt es zum Beispiel neuerdings so genannte Flexi-Chairs, das sind klappbare Polster, die Kolleginnen beim Sitzen auf dem Boden benutzen können.

»Parallel dazu wurde eine Arbeitssituationsanalyse vorgenommen«, sagt die Kita-Leiterin. Wo fällt das Arbeiten schwer, was fehlt, was könnte stressfreier oder rückenschonender gestaltet werden? »Das waren die Fragen, die im Mittelpunkt standen.«

Neuanschaffungen

In Sundern war schnell klar, dass ein Rückzugsort für die Mitarbeiterinnen fehlte. So wurde ein gemütlicher Raum mit Tisch, Stühlen und einem Sofa geschaffen, in den sich die Erzieherinnen in ihrer Pause zurückziehen können. Auf dem Tisch steht eine Schale Obst. Denn schließlich steht auch das Thema gesunde Ernährung auf der To-do-Liste. »Wir haben früher immer viel Süßes gegessen, überall stand Nervennahrung herum«, gibt Collmeier zu. Übergewicht sei daher bei einigen im Verbund ein Problem.

Um die Rücken zu schonen, seien nun Griffe in die schweren Kinderbetten gefräst worden. Außerdem gibt es Wickeltische, zu denen die Kinder über eine Leiter selbst hinaufsteigen können. »Jeder Gruppenraum erhält zudem einen eigenen Schreibtisch, damit wir die Dokumentationen über die Jungen und Mädchen nicht mehr an Kindertischen schreiben müssen.« Finanziert wird dies aus Kita-Mitteln. Die Krankenkasse stellt die Trainer und gibt einen Bonus, der für einen Betriebsausflug genutzt wird.

Stresstest

Aktuell geht es um das Thema Stress. Im Frühjahr wurden in den Kitas Stresstest durchgeführt. »Dabei stellte sich heraus, dass viele durch die Lautstärke, den geringen Personalschlüssel des Kinderbildungsgesetzes und die Überstunden sehr gestresst sind«, so Collmeier. Für diese Kolleginnen gibt es jetzt Schulungen, damit sie lernen, damit besser umzugehen. »Ihnen werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und Entspannungstechniken beigebracht. Wenn möglich, ändern wir auch die Struktur des Arbeitsalltags«, verspricht die Leiterin. Das sei im Sinne der Kollegen und damit auch der Kinder.