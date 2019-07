Von Sophie Hoffmeier

Hiddenhausen (WB). »Wo die Worte fehlen, da hilft die Kunst, Dinge auszudrücken«, sagt Shilan Shamo. Die 16-Jährige ist eine von neun Künstlern, die für einen Tag im Café Miteinander ausgestellt haben. Was sie alle verbindet: ihr Schicksal als Geflüchtete.

Eines von Shilans Werken zeigt ein Auge, in dem sich die Silhouette einer Familie abzeichnet, die sich auf den Weg in eine unbestimmte Zukunft macht. »Das Leben in den Augen eines Kindes« hat sie ihr Werk genannt.

Die Kunst ist ihre Art, die Vergangenheit zu verarbeiten. Mit elf Jahren musste Shilan mit ihrer Familie fliehen, weil Kämpfer der IS ihre Heimatstadt Sindschar angegriffen hatten. Sie hat diesen Tag in einem Acrylgemälde festgehalten: Es war der 3. August 2014, als sich ihr gesamtes Leben veränderte und sich ihre Heimat für sie schwarz färbte.

Auf dem Bild ist rechts unten in der Ecke eine Frau abgebildet, die mit ihren Kindern vor einer großen Rauchschwade flüchtet. Acht Tage musste ihre Familie auf einem nahegelegenen Berg ausharren, bis sie sich auf den langen Weg nach Deutschland über die Türkei machte.

Die Welt der Geheimnisse

Auf einem weiteren Bild ist eine Tänzerin zu sehen, die vor einer Maske tanzt. »Ich habe es ›Die Welt der Geheimnisse‹ genannt, denn egal wie ich mich ausdrücke, es gibt immer noch etwas, über das ich nicht reden kann«, erklärt sie.

Perin Alo verarbeitet die Bilder in ihrem Kopf ebenfalls, indem sie das Erlebte auf die Leinwand bringt. »Es zeigt Situationen aus meiner Heimatstadt Afrin voller Schmerz, die ich nicht mehr vergessen kann«, sagt sie.

Ihre Werke sind von einem großen Realismus geprägt. Eines zeigt einen Mann, der in den Trümmern seines Hauses sitzt, ein anderes ein blutverschmiertes Kind, das seine Eltern während einer Bombardierung verloren hat.

Auf dem dritten Gemälde ist ein Paar zu erkennen, das von einem Mann einer islamistischen Gruppierung zu einem Selfie gezwungen wird. »Manchmal kommen Worte nicht aus dem Mund, sondern alles, was gesagt werden muss, wird durch die Augen vermittelt«, beschreibt Perin Alo die Kernaussage ihres Bildes.

Badran Bali brachte vier zusammengehörige Werke mit, die den Weg aus Nordsyrien heraus beschreiben. Der Bremer versucht darin, die Unterschiede zwischen seiner neuen und alten Heimat in abstrakter Form zu visualisieren. Der Freiheitsgedanke ist für ihn dabei ein zentraler Aspekt.

Hölzerne Objekte

Der Hiddenhauser Merwan Omar drückt sich in hölzernen Objekten aus. Sie stellen ein Leben zwischen Bangen und Hoffen dar.

Insgesamt 20 Arbeiten konnten im Café am Rathausplatz bewundert werden. Organisiert wurde die Ausstellung vom Jesidischen Kultur- und Sozialverein und der Hiddenhauser AG Migration und Vielfalt.

»Das Interesse auszustellen, war bundesweit sehr hoch«, sagt Organisator Malek Nohmann: »Sieben Künstlern mussten wir aus Platzgründen absagen.« Er will das Projekt weiterführen und es das nächste Mal in größerem Rahmen aufziehen: »Es ist für die Geflüchteten einfach wichtig, ihre Geschichten zu erzählen und zum Ausdruck zu bringen, was sie erlebt haben.«