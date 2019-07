Hiddenhausen (WB/rkl). »Einfach blasen« heißt der Workshop, zu dem der Leiter des Bläserchores des CVJM-Eilshausen, Andreas Lechtermann, für Freitag, 2. August, einlädt. Angesprochen sind Bläser jeder Leistungsstufe, die nicht verreist sind und in den Sommerferien Lust haben, »wieder einmal im Chor einen ordentlichen Choral gut und sauber zu blasen«.

»Wir hatten in der vergangenen Zeit einige Workshops mit hochkarätigen Dozenten, zu denen nur Bläser – teilweise von weither – gekommen sind, die schon sehr versiert sind«, blickt Lechtermann zurück. Mit »einfach blasen« will er auch diejenigen ansprechen, die sich diese Workshops nicht zugetraut haben.

»Wir spielen Stücke aus den Büchern Posaunenchoralbuch zum Evangelischen Gesangbuch, Lobt Gott 1 des CVJM und Bläsermusik 2009«, kündigt Lechtermann an. Sie enthielten durchaus nicht nur leichte Stücke. Wer die Bücher nicht hat, kann sie vor Ort ausleihen. Alle anderen bitte der Chorleiter, die Noten mitzubringen.

Der Workshop besteht aus zwei Probeneinheiten. Treffen ist um 18.30 Uhr an der evangelischen Kirche in Eilshausen, Beginn um 19 Uhr, Ende gegen 22 Uhr. In der Pause gibt es kühle Getränke.

Anmeldungen im Internet

Andreas Lechtermann lädt Bläser jeden Alters ein, denn die Nachwuchsförderung und die Vermittlung alter Musik an die Jugend sind ihm wichtig. »Ich beobachte, dass die Generationen musikalisch aneinander vorbei leben«, sagt er. »Generationenübergreifende Lieder fehlen oft.«

Als Posaunenchor habe man die Aufgabe, Stücke zu finden, die Alt und Jung ansprechen und diese zu pflegen. Anmelden können sich Interessierte im Internet unter www.kirchenmusik.eilshausen.net.