Auf frisch bearbeiteten Feldern in Lippinghausen gehen die Störche auf Futtersuche. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB). Die beiden jungen Windfriedstörche in Lippinghausen sind flügge. Nun bietet Familie Adebar immer wieder einen idyllischen Anblick. Auf frisch bearbeiteten Feldern gehen die Störche auf Futtersuche.

Deutlich zu unterscheiden sind die beiden Generationen an der Schnabelfarbe. Sie ist bei den Eltern leuchtend rot, bei den Jungtieren noch grau.

Gisela und Gerhard Schäper beobachten als Nachbarn des Windfried-Horsts permanent An- und Abflug der vier Großvögel. Um bei der Landung durch den Gegenwind gebremst zu werden, haben die Alttiere dem Nachwuchs vorgemacht, eine Schleife um den Horst zu fliegen. Das klappe bei den noch etwas ungeübten Tieren auch mittlerweile ganz gut, erzählt das Ehepaar. Gern schauen Schäpers auch bei der Futtersuche zu. »Ein Trecker auf dem Feld, neben dem die Storchenfamilie her starkst, ist für mich ein Bild von Heimat«, sagt Gisela Schäper.

Beutetiere erkennen

Seit den ersten Flugversuchen der Jungtiere, die gewöhnlich auf Hausdächern in der Umgebung des Horstes enden, »weil sie von dort aus leicht wieder starten können«, so Gerhard Schäper, sind die Störche jetzt regelmäßig gemeinsam auf Futtersuche. »Es ist schon beachtlich, was einem Jungstorch abverlangt wird«, sagt Gerhard Schäper. »Er muss das erste Mal fliegen und auch richtig gehen sowie wieder vom Boden aufsteigen können und lernen, Beutetiere zu erkennen.«

Ein bisher noch nicht beobachteter Anblick bot sich Schäper in der vergangenen Woche. Die Jungtiere machten, mit dem Vater auf einem Stoppelfeld stehend, die typische Bettelbewegung, die sie sonst bei der Rückkehr der Eltern ins Nest ausführen. »Erst schien der Altstorch ungerührt, hat dann aber doch Nahrung ausgewürgt, die von den Jungtieren schnell verspeist wurde«, berichtet Schäper.

Ohne Frühstück

Eigentlich hielten die Eltern die jungen Störche auf dem Feld zur Suche an und fütterten nur im Nest dazu. »Aber da es sich um den späten Morgen handelte, liegt die Vermutung nah, dass die Jungstörche noch kein Frühstück hatten«, meint Schäper.

Wer die jungen Störche noch in freier Wildbahn erleben möchte, sollte jetzt auf den Feldern Lippinghausens Ausschau halten, denn schon bald, so schätzt der Storchexperte, werden sie sich auf den Flug in den Süden begeben.