Von Karin Koteras-Pietsch

»Es war ein richtig schönes Gefühl die Urkunde in den Händen zu halten«, sagte Henn. Aber jedes Jahr müsse er das nicht haben. Denn der nur alle drei Jahre ausgelobten Zertifizierung war ein monatelanger, arbeitsintensiver Prozess vorausgegangen. Aber es habe auch Spaß gemacht. »Es hat mich fasziniert, das so viele Leute Lust dazu haben«, sagt er und meint damit nicht nur die Nutzer des Familienzentrums, sondern vor allem seine 22 pädagogischen Mitarbeiter in der Kita, die auch im Familienzentrum mit Angeboten am Start sind.

94 Kriterien

Das Gütesiegel definiert die Leistungen, die ein Familienzentrum kennzeichnen, und benennt Strukturen, die für die Leistungserbringung förderlich sind. Insgesamt enthält das Gütesiegel 94 Kriterien, die gegliedert sind in 62 Leistungen von der Organisation der Erziehungsberatung bis zur Bereitstellung von Bildungsangeboten. Hinzu kommen 32 Strukturen, zum Beispiel der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen oder die Ausrichtung des Angebotes am sozialen Umfeld.

»Ein Fragenkatalog hat uns durch den Prozess begleitet«, erzählen Christian Henn und Christine Kettner-Rosenbecker, Projektmitarbeiterin und Kursleiterin im Familienzentrum. Da habe man genau hinschauen müssen, was stattgefunden habe und welche Angebote zertifizierbar seien. »Wir haben ein breit gefächertes Angebot für Kinder und Eltern und das Gefühl, dass wir damit auch ein breites Publikum erreichen«, sagt Henn. Es gibt zum Beispiel ein Elterncafé, Bewegungsangebote, Beratung und Spielgruppen.

Elternwünsche gefragt

Das Familienzentrum bot eine Nähschule für Kinder mit ihren Eltern an, eine Elternrunde zum Thema »Wutanfälle bei Kindern« oder einen Vortrag über »Autismus und Kommunikation«. Außerdem gibt es musikalische Früherziehung, um nur einige der Beispiele zu nennen.

Ein Fragebogen im Programmheft befragt die Eltern zu ihren Eindrücken. »Es ist für uns immer wieder eine Herausforderung, Themen zu hören und die Familien dann mit ihren Wünschen abzuholen«, sagen Christian Henn und Christine Kettner-Rosenbecker, für die die interkulturelle Öffnung der Kita auch ein großes Thema ist. Es kämen schon einige Eltern mit Migrationshintergrund. »Aber es könnten noch mehr werden«, meint Henn.

Er und sein Team setzen auf die Öffnung nach außen. Nicht nur Kita-Kinder könnten die Einrichtung nutzen. Und mit seinem breiten Angebot ist das Familienzentrum auch bei der nächsten Zertifizierung wieder dabei, sind sich Christian Henn und Christine Kettner-Rosenbecker heute schon sicher.