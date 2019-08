Herford (WB). Kollision auf der Bünder Straße: Am Montag um 14.08 Uhr befuhr ein Hiddenhausener (82) in einem blauen Golf den Wellbrocker Weg stadteinwärts.

Gleichzeitig war eine Frau aus Hiddenhausen in ihrem weißen Ford Fiesta auf der Bünder Straße in Richtung Engerstraße unterwegs. Laut Polizei bog der Rentner plötzlich nach links ab. Damit missachtete er die Vorfahrt der 57-Jährigen und stieß mit ihr zusammen. Durch die Wucht des ungebremsten Aufpralls lösten in beiden Autos die Airbags aus. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro.