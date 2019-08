Auf dem Sportplatz an der Schlattstraße wird am kommenden Wochenende ein Hobbyturnier ausgetragen. Foto: Moritz Winde

»Wir freuen uns darauf, dieses Ereignis mit allen fußballbegeisterten Teamsportlern zu erleben«, teilt der Verein mit. Alle Interessierten treffen sich dazu am kommenden Freitag, 23. August, um 18 Uhr und am Samstag, 24. August, bereits um 14 Uhr auf dem Sportplatz an der Schlattstraße 19 zu einem Turnier.

Auf den Sieger des Turniers wartet ein Wanderpokal. Neben dem Hauptpreis gibt es für den ersten Platz ein 30-Liter-Fass Bier zu gewinnen. Gespielt wird auf Kleinfeld mit sechs Feldspielern und einem Torwart.

Ein Spiel dauert einmal zwölf Minuten. Treff für alle teilnehmenden Mannschaften ist am 23. August schon um 17.30 Uhr und am 24. August um 13.30 Uhr – also jeweils eine halbe Stunde vor dem ersten Anstoß. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wer dabei sein möchte, meldet sich bis zu diesem Mittwoch, 21. August, für das Turnier an. Das geht entweder über die Facebookseite des Vereins oder per E-Mail an die Adresse smv@hiddenhausen.de.

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 21 Euro wird am Tag des Turniers als Getränkegutschein zurückerstattet. So soll vermieden werden, dass sich Mannschaften anmelden und dann doch nicht antreten.