Die Wasserleitungen in den Duschen der Turnhalle seien so marode gewesen, dass erst einmal aufputz neue Leitungen verlegt werden mussten, sagt Schulleiter Axel Grothe. Die Turnhalle soll abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Foto: Karin Koteras-Pietsch

Von Karin Koteras-Pietsch

Hiddenhausen (WB). Der Kreis Herford möchte seinen Zuschuss an den Evangelischen Kirchenkreis zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahme am Johannes-Falk-Haus auf maximal 11,43 Millionen Euro erhöhen. Dies könnte der Kreistag in seiner Sitzung am 27. September beschließen.

Der Evangelische Kirchenkreis Herford ist Träger des Johannes-Falk-Hauses, der einzigen Förderschule im Kreis mit dem Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«. Bereits Anfang 2012 hatte der Kirchenkreis eine Aufstellung vorgelegt, in der die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen dargestellt waren.

Noch in 2016 hatte der Kirchenkreis die Kosten für die Sanierungs- und Baumaßnahmen auf 7,3 Millionen Euro geschätzt. Die aus schulfachlicher Sicht erforderliche Anpassung des Raumprogramms an den tatsächlichen Bedarf in Verbindung mit Baupreissteigerungen seit 2016 führt laut Kreis allerdings zu einer Steigerung der Baukosten auf 13 Millionen Euro. Der Eigenanteil des Kirchenkreises würde sich somit von einer Million Euro auf 1,57 Millionen erhöhen.

Bau aus den 70er Jahren

Wie Schulleiter Axel Grothe gestern erläuterte, zählt zu den geplanten Maßnahmen unter anderem die grundlegende Sanierung aller Klassen im Ursprungshaus, das 1978 gebaut wurde. »Decken, Böden, Wasserleitungen, Stromleitungen – alles muss gemacht werden«, zählt Grothe auf. Am Berufspraxisstufenhaus seien keine Maßnahmen notwendig.

Im zweiten Bauabschnitt seien dann die Sporthalle und das Therapiebecken an der Reihe. »Hier bietet sich eine Sanierung nicht mehr an. Beides soll abgerissen und neu gebaut werden«, sagt der Schulleiter. An der Infrastruktur der Schule solle sich nichts ändern. Das Raumangebot soll lediglich um zwei Räume erweitert werden. Hinzu käme die Ertüchtigung vorhandener Räume. Nach Berechnungen des Kreises gibt es an der Schule einen Bedarf von 27 Klassenräumen, aktuell sind es 21.

Sanierungsbedürftig sind, so Grothe weiter, zum Beispiel auch die Wickelräume. »Diese sind aktuell im Untergeschoss, entsprechen nicht mehr den hygienischen Vorschriften und sind teils nicht mit dem Rollstuhl zu erreichen«, beschreibt Grothe die Situation. Demnächst soll jede Stufe einen Wickelraum bekommen, der auch mit dem Rollstuhl gut zu erreichen ist.

Baubeginn eventuell 2022

Notwendige Maßnahmen und Kosten, so Grothe weiter, basierten auf der Datengrundlage des Kreises. Einer Schülerprognose aus 2018 zufolge steigt die Schülerzahl am Johannes-Falk-Haus seit Jahren kontinuierlich – allein in den letzten fünf Jahren von 245 auf 275 Schüler. Damit, so heißt es in der Beschlussvorlage für Schul- und Kulturausschuss des Kreises, den Kreisausschuss und den Kreistag, liege die Gesamtzahl der Schüler deutlich über der Kapazitätsgrenze von 220 Schülern. Ab 2021, davon geht Schulleiter Grothe aus, werde die Schülerzahl bei 270 stagnieren.

Sollte der Beschlussvorschlag in den Gremien eine Mehrheit finden, könnte im März 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Eine Fertigstellung ist für Juni 2025 anvisiert.

Die Hintergründe, warum es sieben Jahre bis zu einer möglichen Beschlussfassung gedauert hat, erklärt Holger Kasfeld vom Kirchenkreis Herford damit, dass die Planung kompliziert gewesen sei.

Kasfeld: »Da gab es den 70er Jahre-Bau, die Frage nach dem Bedarf eines Schwimmbades, das Thema Inklusion – für was genau brauchen wir diese Schule? –, die Kosten, die Frage, wer den Plan erstellt und unterschiedliche Sichtweisen aller Beteiligten.«

Kommentar

Gut Ding will Weile haben, sagt ein altes Sprichwort. Ganz treffend, wenn es um die Sanierung des Falk-Hauses geht. Es ist eine gute Entscheidung, dass die Verantwortlichen sich die Zeit genommen haben. 13 Millionen Euro sind schließlich eine stolze Summe. Aber das Ziel ist jeden Euro wert. Am Johannes-Falk-Haus wird eine großartige Arbeit geleistet für Kinder und Jugendliche, die es nicht so leicht haben. Sie haben die besten Rahmenbedingungen verdient. Karin Koteras-Pietsch