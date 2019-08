Angelika Beier ist eindeutig für »Durchboxen statt Botoxen«. Wie das geht, erklärt sie am 16. November. Ihr Auftritt auf der Kleinkunstbühne der Olof-Palme-Gesamtschule ist Teil der Hiddenhauser Reihe »Kultur in der Provinz«.

Von Ruth Matthes

»3 x Rasper« ist die Ausstellung überschrieben, die ab 6. September in der Rathausgalerie zu sehen ist. Gezeigt werden Arbeiten des Herforder Künstlerehepaars Gerda Marianne und Friedrich Rasper und von dessen jüngstem Sohn Ulrich, der mit experimentellen Farb-Collagen vertreten ist.

Auch Vater Friedrich, gestorben 2008, liebte die Collage und machte sich sowohl mit ihnen als auch mit seinen Skulpturen aus Fundstücken einen Namen. Wie seine 2016 verstorbene Frau war er Kunstlehrer am Friedrichs-Gymnasium. Gerda Rasper sagte zu ihrem Werk: »Die Freude über die Schönheit der kleinen Dinge in der Natur, aber auch die Trauer über deren Vergänglichkeit waren Anlass zu meinen ersten Bildern.«

Celtic Night

In einer weiteren Ausstellung zeigen Mitglieder der »Bring’s mit Fotogruppe« ihre Bilder. Sie sind vom 8. November bis 4. Januar im Rathaus zu sehen.

Die Celtic Night steigt am 21. September um 20 Uhr auf Gut Bustedt. Mit dabei sind Bands »Fleadh« und »Pigeons on the Gate«. Die Gruppe Fleadh (gälisch für Fest), besteht aus irischen und deutschen Musikern und bringt das Feeling eines irischen Fleadhs mit Traditionals, eigenen Liedern und Songs beliebter irischer Singer-Songwriter nach Hiddenhausen. Der Sound des Sextetts »Pigeons on the Gate« ist tief im Irish Folk verwurzelt, öffnet sich aber auch zum Rock und Pop hin.

Kampf dem Botox

Nach der Lachnacht am 20. September (HK vom 27. August) gastiert am 16. November erneut eine Kabarettistin in der OPG. Mit ihrem Programm »Durchboxen statt Botoxen« sagt Angelika Beier den »Widrigkeiten des reifen Lebens« den Kampf an.

Mit »Jahrmarktpoesie« will Katharina Witerzens ihr Publikum am Freitag, 22. November, um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne verzaubern. Sie erweckt in ihrer Schaubude die hässlichste Frau ebenso zum Leben wie den Schrecken in Person. Das Programm ist unter der Regie des früheren Roncalli-Clowns Pello entstanden.

Konzert und Lesung

Feurige Tangos und gefühlvolle Klassik bietet das »Trio Sorellina« am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr im Café Alte Werkstatt. Die drei Schwestern verbinden Musik für Akkordeon und Geige mit Anekdoten aus dem Künstlerleben.

Auch eine Lesung ist geplant: Gabriele Jaekel stellt am 26. September um 19.30 Uhr in der Bücherei ihr Buch »Familien und ihre Geheimnisse« vor.

Kinderprogramm

Für die kleinen Kulturfreunde gibt es vier Veranstaltungen, die jeweils um 16.30 Uhr in der Bücherei beginnen: Am Mittwoch, 25. September, ist der Rabe Socke mit dem Stück »Alles rabenstark – hauen, bis der Milchzahn wackelt!« zu Gast. Es spielt das Figurentheater »Die Complizen«. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer geben sich am 9. Oktober die Ehre.

Märchenfans sollten sich den 13. November vormerken. Dann spielt das Wolfsburger Figurentheater »Rumpelstilzchen«. Kinderlieder zur Weihnachtszeit präsentiert Olaf Wiesten am 4. Dezember. Karten und Infos unter www.hiddenhausen.de.