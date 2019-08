Der Organisatorenkreis und Mitglieder der auftretenden Bands fiebern schon dem »Rock City« am Samstag, 31. August, entgegen. Bis das Musikfestival beginnt, liegt noch eine Menge Arbeit vor den Ehrenamtlichen. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB). Es ist ein bisschen von allem: das »Schweicheln Rock City«, mittlerweile eine feste Größte in der Festival-Landschaft der Region, ist zugleich ein Dorftreff und ein Fest für Familien. Am Samstag, 31. August, geht das Open-Air-Festival auf dem Sportplatz in die 16. Runde.