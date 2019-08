Von Bernd Bexte

Wie berichtet, waren Passanten in der vergangenen Woche auf die mit großen Buchstaben verfasste Mitteilung »Das steht hier, weil Du alexberaubend bist« in Oetinghausen gestoßen. Diese Zeitung hatte darüber berichtet und nach Hinweisen zum Urheber gefragt. Auch in der Nachbarschaft ging man davon aus, dass es sich um eine liebevoll gemeinte Botschaft eines Unbekannten oder einer Unbekannten an die Angebetete oder den Angebeteten handele. »Leider ist das nicht der Fall, es geht um einen extremen Fall von Stalking«, erläutert der Herforder Jurist. Er vertritt das Opfer. Der Verfasser der Zeilen sei in den jungen Mann verliebt. »Das ist aber einseitig. Mein Mandant will davon nichts wissen.«

Bis an den Arbeitsplatz verfolgt

Der Abgewiesene reagiere extrem, haben den etwa gleichaltrigen Mann mit Briefen, E-Mails und Handy-Nachrichten bombardiert, habe ihm aufgelauert, sogar am Arbeitsplatz. »Das hat bereits im vergangenen Dezember begonnen.« Die beiden jungen Erwachsenen seien schon länger miteinander bekannt, hätten aber nie eine Beziehung geführt.

Über den Weißen Ring, Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, habe sich der Verfolgte an Depenbrock gewandt. »Ihm macht das alles sehr zu schaffen.« Weil der Stalker aber nicht zu bremsen gewesen sei, erwirkte Depenbrock Anfang des Monats vor dem Amtsgericht Herford ein Kontaktverbot – das auch für Anrufe oder Handymitteilungen gilt. »Der Mann muss zu meinem Mandanten mindestens 20 Meter Abstand halten.« Bei einem Verstoß wird ein Zwangsgeld oder eine Ordnungshaft verhängt. »Aber ganz ehrlich, was nützt es, wenn der Mann dann 60 Meter entfernt im Auto sitzt? So etwas belastet das Opfer ja genauso.«

Bestrafungsantrag

Zunächst sei auch alles ruhig geblieben. Dann sei jedoch die ominöse Mitteilung auf der Holt­straße aufgetaucht, die dem Stalker eindeutig zuzuordnen sei. Darüber hat Depenbrock jetzt das Amtsgericht Herford informiert. Er habe einen sogenannten Bestrafungsantrag gestellt, da sich der Mann nicht an die Auflagen gehalten habe. Jetzt droht ihm das Zwangsgeld, bei Nichtzahlung die Ordnungshaft. Zudem will der Anwalt die Staatsanwaltschaft unterrichten, dass der Verfolger wieder tätig geworden sei. »Das geht einfach nicht mehr. Mein Mandant ist verzweifelt, der traut sich kaum noch aus dem Haus.«

Nach dem ersten Bericht über die rätselhafte Botschaft auf der Holtstraße war wenige hundert Meter entfernt die Aufschrift »Danke HK« auf die Straße geschrieben worden. Zudem lagen auf einer Parkbank zwei Ausdrucke des Artikels.