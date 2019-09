Von Danial Dembert

Spenge (WB). Etwas Wehmut schwingt mit bei manchem Freiluftsportler, denn die Saison hat im Bürgerbad Lenzinghausen am Wochenende ihren Abschluss gefunden. Dem Wetter ist es geschuldet, dass die Freibadfete in diesem Jahr zugleich den Saisonabschluss markierte. Etwa 250 Besucher fanden sich am Freitagabend im Bad ein, um bis spät in die Nacht zu feiern. Die Outdoordisko wurde von DJ Michael Friede beschallt, der das feiernde Volk mit seiner Party-Hit-Mischung generationsübergreifend auf die Tanzfläche holte.