Von Peter Schelberg

Hiddenhausen (WB). Für Anwohner Hans Ellerbrock ist der Fall klar: »Das ist die grüne Lunge von Sundern, und die sollte auf jeden Fall erhalten bleiben.« Der 80-Jährige sprach sich am Montag im Gemeindeentwicklungsausschuss deutlich gegen Pläne für eine Hinterlandbebauung im Bereich zwischen Oberer und Unterer Wiesenstraße aus.

Beratung in den Fraktionen – Entscheidung am 18. November?

Das Gremium vertagte am Ende die Entscheidung über ein Erschließungskonzept auf den 18. November und verwies das Thema zur Beratung zurück in die Fraktionen. Die Verwaltung hatte im Vorfeld die 26 Eigentümer gebeten, sich zu den vier bereits vorgestellten Varianten zu äußern.

Nachdem sechs Anwohner strikt gegen eine Hinterlandbebauung votiert hätten, sei letztlich nur eine Umsetzung der Varianten 3 oder 4 realisierbar, bei denen kein gemeinsamer Erschließungweg mit Wendehammer erforderlich wäre, berichtete Alexander Graf, Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung.

Anwohner setzt sich für Erhalt der Grünflächen ein

Hans Ellerbrock ist seit 80 Jahren in der Oberen Wiesenstraße zuhause: Er verwies darauf, dass sich hinter der jetzigen Bebauung im Laufe der Jahrzehnte eine ökologisch wertvolle Fläche entwickelt habe, die mit alten Bäumen, Sträuchern und Hecken vielen Tieren Lebensraum biete. »Ich habe allein elf Vogelarten gezählt«, sagte Ellerbrock, der »dieses schöne Fleckchen Erde« gern erhalten möchte: »Wenn aber die hinteren Grundstücksteile bebaut und zubetoniert werden, geht diese biologische Vielfalt verloren.«

Der Rentner sieht einen Widerspruch darin, wenn die Politik einerseits von Klimanotstand spreche und Schottergärten verbieten wolle, andererseits aber in Sundern Gärten für Gebäude geopfert werden sollten. Ohne Reaktion blieb der Appell Ellerbrocks an die Ausschussmitglieder, sich die Situation direkt vor Ort anzuschauen.

Wunsch von Interessenten Rechnung getragen

Ausschussvorsitzender Axel Meyse (CDU) entgegnete: »Es ist nicht so, dass hier Grundstücke zubetoniert und alle bebaut werden sollen.« Dem Ausschuss gehe es darum, eine Nutzung rechtlich zu ermöglichen. Ulrich Everding (SPD) erinnerte daran, dass Eigentümer den Wunsch nach einer Bebauung geäußert hätten, räumte aber zugleich ein, »dass hier Interessen aufeinanderprallen«. Andererseits sei offen, wie sich die die Meinungsbildung der Anwohner entwickeln werde.

»Abschließende Entscheidung läge beim Eigentümer«

»Die Entscheidung, ob auf den einzelnen Grundstück tatsächlich eine Hinterlandbebauung erfolgen soll, läge am Ende beim jeweiligen Eigentümer«, stellte Alexander Graf klar. »Wir müssen ein Konzept erstellen, aber da wird niemand zu etwas gezwungen, keiner wird enteignet«, sagte Gerhard Hempelmann (CDU). Mit Andreas Torkler (SPD) war er sich einig: »Wir wollen denen, die ihr Grundstück für eine Hinterlandbebauung nutzen wollen, die Möglichkeit dazu eröffnen.«

Bernd-Roland Gottschling (SPD) regte eine erneute Beratung in den Fraktionen an, gab aber zu bedenken: »Wir haben die Innenverdichtung für eine Bebauung immer als sinnvoller angesehen, als weiterhin in die Fläche zu gehen.«

Hinterlandbebauung für einen Teilbereich künftig zulässig

In der Sitzung stimmte der Ausschuss einer geplanten Hinterlandbebauung auf dem Grundstück Bünder Straße 39 zu. Das Verwaltungsgericht Minden vertrete nach seinem Ortstermin im Juli 2019 die Rechtsauffassung, dass sich das beantragte Gebäude im Hinterland der Bünder Straße 39 »in die vorhandene Umgebungsbebauung einfügt«, berichtete Amtsleiter Alexander Graf.

In der Begründung verweise das Verwaltungsgericht darauf, dass eine Vorprägung des Gebiets mit einer Hinterlandbebauung mit dem Gebäude Bünder Straße 49 – einer ehemaligen Näherei, die zu Wohnzwecken umgenutzt wurde – gegeben sei.

Graf weiter: »Wenn die weitere Hinterlandbebauung Bünder Straße 39 nun aufgrund des Gerichtstermins vom Kreis Herford genehmigt und danach realisiert wird, verfestigt sich diese Vorprägung. Daher werden in der Zukunft aufgrund dieser Vorprägung weitere Hinterlandbebauungen nach § 34 des Baugesetzbuches in der unmittelbaren Nachbarschaft Bünder Straße/Obere Wiesenstraße zulässig sein.«