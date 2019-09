An vielen Stellen sind nur noch leere Zweige in den Baumkronen zu sehen. Foto: Annika Tismer

Von Annika Tismer

Diese Feststellung musste Caspar-Florens von Consbruch in den vergangenen Tagen beim Gang durch das Waldstück machen. »Das, was da gerade passiert, ist sehr beunruhigend«, sagte er. Denn zum Teil sind Bäume betroffen, die mehr als 100 Jahre alt sind. Dort, wo eigentlich aufgrund dichter Baumkronen kaum Licht in den Wald kommen dürfte, ist es momentan taghell. Denn das Baumsterben ist so groß, dass an vielen Stellen nur noch leere Zweige in den Baumkronen hängen.

Auch Lärchen betroffen

Für von Consbruch ist dies nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern insbesondere aus umwelttechnischer Sicht besorgniserregend. »Der Wald hat eine wichtige Klimafunktion«, sagt er. So sorge dieser dafür, dass ausreichend Trinkwasser zur Verfügung steht oder Staub und Gase aus der Luft gefiltert werden.

Der Fichtenborkenkäfer hat die Bäume angegriffen – darunter auch solche, die schon älter als 100 Jahre sind. Foto: Annika Tismer Der Fichtenborkenkäfer hat die Bäume angegriffen – darunter auch solche, die schon älter als 100 Jahre sind. Foto: Annika Tismer

»Da der Kreis Herford als waldärmster Kreis in Nordrhein-Westfalen gilt, ist jedes Waldsterben sehr beunruhigend«, sagt von Consbruch. Zwar werde natürlich dafür gesorgt, dass abgestorbene Bäume ersetzt werden. »Aber bis ein Baum wieder richtig gewachsen ist, dauert es seine Zeit«, betont er.

Besonders erschreckend sei, dass sich der Fichtenborkenkäfer immer weiter ausbreite und inzwischen selbst Lärchen befalle. »Wenn er keine Fichten mehr findet, frisst er sich durch die nächsten Bäume«, erklärt von Consbruch.

Bäume haben keine Abwehrkräfte mehr

Für seinen Wald hat dies so weitreichende Folgen, dass vermutlich eine ganze Reihe an Bäumen beseitigt werden muss. »Es wird Zeit, dass wir auf die Klimaerwärmung reagieren«, sagte er. Denn durch die wenigen Niederschläge und die damit verbundene enorme Trockenheit in diesem, aber auch im Sommer des vergangenen Jahres hätten die Bäume kaum noch Abwehrkräfte entwickeln können.

»Langfristig werden wir darauf achten müssen, dass wir mehr Bäume pflanzen, die sich den neuen Umweltgegebenheiten anpassen und somit das jetzige Klima benötigen«, blickt er in die Zukunft.