Ulrike Wessel (Leiterin Produktentwicklung, Planung, Marketing und Design, links) und Marketing-Mitarbeiterin Marion Ramhorst zeigen hier die Brigitte-Küche »Bern« in Echtholz hell mit Arctica-Elementen Hochglanz, lackiert in Schneeweiß. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Die Farb- und Oberflächengestaltung lässt die Küche dynamischer, ruhiger oder unterschiedlich temperiert wirken. »Das Thema Farbe spielt bei Brigitte-Küchen eine entscheidende Rolle, ist Ausdruck von persönlicher Individualität«, betont Marketing-Mitarbeiterin Marion Ramhorst: Mit Farbe erhalte ein Lebensraum eine ganz eigene Note und werde zu einem einzigartigen Zuhause: Farben lassen Emotionen entstehen und haben damit direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden.

Multicoloursystem mit mehr als 2000 Farben

Mit dem neuen Multicoloursystem stehen über 2000 RAL- und fast ebenso viele NCS-Farben in Hochglanz zur Verfügung, die auf kreative Küchenplaner warten. »Die Küche soll ein Wohlfühlraum sein, in dem man mit der Familie oder Freunden entspannen oder gemeinsam kochen kann«, beschreibt Marion Ramhorst ein Gestaltungsziel.

Ein starker Trend bei den neuen Küchen geht zugleich in Richtung dunkler Töne. Griffe werden zunehmend durch »e-Touch« ersetzt: Ein sanfter Druck genügt, um Schranktür oder Schublade geräuschlos und elektrisch unterstützt zu öffnen. Das sind nur zwei Beispiele der Produktinnovationen und Weiterentwicklungen, die Brigitte Küchen den Kunden und Handelspartnern präsentiert.

Hochwertige Echtlackvarianten, die in unterschiedlichen Oberflächen zur Verfügung stehen, gehen in der Vielfältigkeit ihrer Optik- und Haptik-Eigenschaften weit über die bloße Farbauswahl hinaus. Mehrschichtige Struktursamtlacke vermitteln ein besonderes Fühlerlebnis. Perfekt spiegelnde, schicke Hochglanzlacke sollen durch die Reflexion eine räumliche Tiefenwirkung erzeugen, Mattlack bieten eine perfekte Basis zum Kombinieren. Neu sind auch Fronten im Beton-Look.

»Holzoberflächen können Stress vermindern«

Hochaktuell ist das Thema Nachhaltigkeit, dem Brigitte Küchen durch den vielfältigen Einsatz von Holz Rechnung tragen will. Holz erzeugt durch seinen natürlichen Ursprung ein spürbares Wohlbefinden, ist robust, erneuerbar und recycelbar: »Holzoberflächen tragen dazu bei, dass Räume warm, gemütlich und beruhigend empfunden werden. Holz hat eine psychologische Wirkung auf den Menschen und vermindert den Stress in ähnlicher Weise wie ein Spaziergang in der Natur«, verdeutlicht Ulrike Wessel, Leiterin Produktentwicklung, Planung, Marketing und Design. Neue Echtholzfronten und strapazierfähige Oberflächen in Echtholzoptik ergänzen die Kollektion 2020.

Weitere Möglichkeiten, individuelle Akzente zu verleihen, eröffnen Varianten der Nischengestaltung: Individualisten nutzen die Nische, um ihre Küche zum Unikat zu machen. Ideen für kleine Räume bietet das Programm »Tiny_technology_House«.

Neu ist die Zusammenarbeit mit dem Hersteller Samsung, der innovative Lösungen im Gerätebereich biete. Dazu zählt beispielsweise der Dual Cook-Backofen mit unterteilbarem Garraum.

Modernisierung im Fokus

Die Modernisierung von Brigitte Küchen schreitet weiter voran. Nach Angaben des Unternehmens wurden erhebliche Fortschritte in der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen erzielt: Dazu zählen die zeitgemäße Ausrichtung der IT, die Neustrukturierung der Organisation und Kommunikation, der Einsatz von Steuerungsinstrumenten in allen Unternehmensbereichen sowie deutliche Produktivitätssteigerungen in der Fertigung. Im Fokus stehe auch die Digitalisierung. Neben produktbezogenen Qualitätsverbesserungen würden von den Handelspartner auch positive Veränderungen in Serviceleistungen wie Reaktionszeiten, Termintreue und Kommunikation wahrgenommen, heißt es.

Die finanzielle Entwicklung sei auf geplantem Niveau, die Finanzierung mittel- und langfristig sichergestellt. Ab 2020 wird mit deutlichem Wachstum gerechnet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 330 Mitarbeiter. Der Exportanteil soll 2019 auf etwa 33 Prozent gesteigert werden.

In enger Abstimmung mit Unternehmer Rolf Frickemeier arbeiten Generalhandlungsbevollmächtigter Stephan Gittel und sein Team weiter mit Nachdruck an der erfolgreichen strategischen Ausrichtung des Unternehmens.