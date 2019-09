Von Bernd Bexte

Hiddenhausen (WB). Nein, in ein Reihenhaus passen die Küchen von Eggersmann nicht. Das Traditionsunternehmen aus Schweicheln baut »High end«-Küchen vom Feinsten. Dafür müssen Kunden dann aber auch gerne mal sechsstellige Beträge zahlen.

»Das ist ein kleines Meisterwerk«, blickt Jens Peter Landwehr von Architekten-Küchen aus Bielefeld mit strahlenden Augen auf die neue Eggersmann-Kreation »Manhattan«. Landwehr ist in diesen Tagen einer der Gäste auf der Eggersmann-Hausmesse. Das »Manhattan«-Ensemble hat es nicht nur ihm angetan: Ein Küchenblock aus grau-braunem Naturstein (Sequoia-Marmor aus Brasilien) ergänzt durch Hochschrankfronten aus dunkelbrauner Raucheiche erschaffen ein klares, in seiner Schlichtheit umso edleres Ambiente.

Exportquote 70 Prozent

»Früher haben wir uns Inspiration auch andernorts geholt, mittlerweile setzen wir selber Trends«, sagt Michael Wunram, geschäftsführender Gesellschafter. Qualität, Wertigkeit, einzigartiges Design – damit punktet Eggersmann. Das alles hat natürlich seinen Preis. »Wir haben eine ganz andere Lohnquote als die industriellen Massenhersteller. Bei uns gibt es viel mehr Handwerk, weniger Automatisierung.« Zum Vergleich: Fertigt Branchenriese Nobilia etwa 3300 Küchen am Tag, sind es bei Eggersmann gerade einmal 15. Einstiegspreis: ab 25.000 Euro.

Solche Sonderanfertigungen können sich zwar nur wenige leisten, aber in der Hochpreisnische ist Eggersmann erfolgreich. 70 Prozent der Küchen gehen ins Ausland: in EU-Länder in die USA und nach Asien. Vertragspartner kümmern sich um die fachgerechte Montage vor Ort.

Verzicht auf Griffe

Eggersmann setzt auf Naturstein und Metalloberflächen, probiert aber auch neue Materialien aus. »Das ist ein Metallgewebe, zwischen zwei Glasplatten einlaminiert«, zeigt Wunram eine neue Kreation, die als transparente Schrankfront verwendet wird. Auf Griffe wird weitgehend verzichtet, was die Oberflächen noch ruhiger erscheinen lässt. Statt dessen werden elektrische Öffnungssysteme oder per Fernbedienung heb- und versenkbare Arbeitsplatten verbaut. Das 1908 gegründete Unternehmen beschäftigt 113 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei etwa 23 Millionen Euro.

Bis vor drei Jahren hatte Eggersmann seine Küchen auf nur 250 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentiert, mit dem Neubau an der Herforder Straße sind es jetzt 1000 Quadratmeter.