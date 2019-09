Hiddenhausen (WB). Eine 76-jährige Seniorin ist am Mittwochnachmittag in ihrer Wohnung an der Löhner Straße in Hiddenhausen von einem Räuber überfallen und verletzt worden. Der unbekannte Täter griff ohne Vorwarnung an, als die 76-Jährige gegen 17 Uhr die Tür öffnete, drohte mit einem Messer und forderte Geld.