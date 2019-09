Von der ehemaligen Kleinbahntrasse sollte die Brücke eine Verbindung zum Gelände am NP-Markt schaffen. Foto: Peter Schelberg

Hiddenhausen (WB/pjs). Der Gemeindeentwicklungsausschuss hat die Pläne für den Bau einer Gehwegbrücke an der Kleinbahntrasse über den Düsedieksbach in Oetinghausen ad acta gelegt: Aufgrund der Kostenschätzung wird das Projekt nicht weiter verfolgt, lautete das Fazit, nachdem ein Vertreter des Ingenieurbüros Bockermann-Fritze eine Konzeptstudie mit drei unterschiedlichen Varianten vorgestellt hatte.

Ziel war ursprünglich, das Grundstück mit der ehemaligen Sparkassen-Filiale und dem NP-Markt von der Kleinbahntrasse aus zu erschließen und eine barrierefreie Zuwegung zu schaffen. Wie berichtet, plant der Pflegedienst Bonitas, im früheren Sparkassengebäude ge­genüber dem NP-Markt eine Kurzzeitpflege mit 29 Einzelzimmern einzurichten.

Ursprünglich 15.000 Euro geplant

Um den Höhenunterschied von 1,65 Metern zwischen dem Areal an der Oberen Talstraße und der Kleinbahntrasse zu überwinden, wäre der Bau von Rampen erforderlich. Die Kosten für die Gehwegbrücke würden sich Schätzungen zufolge zwischen 65.000 und 135.000 Euro bewegen, hinzu kämen Steuern und Planungskosten.

Angesichts dieser Kosten sah Bernd-Roland Gottschling (SPD) das Projekt als gescheitert an: »Wir könnten den Bürgern in den anderen Ortsteilen wohl nur schwer erklären, warum wir hier für 100.000 Euro für so eine Brücke ausgeben«, befürchtete er. Fraktionschef Ulrich Ewering erinnerte daran, dass ursprünglich 15.000 Euro angepeilt worden seien, und frotzelte: »Wenn wir wollen, dass uns der Bund der Steuerzahler besucht, sollten wir die Brücke bauen...«