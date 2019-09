Hiddenhausen (WB/rst). Wenn demnächst Passanten in Hiddenhausen vermehrt auf junge Menschen stoßen, die in der Landschaft stehen und wild drauf los zeichnen, dann haben sie wahrscheinlich Urban Sketcher vor sich. Vielleicht sogar einen der vier Nachwuchskünstler, die am Wochenende an einem entsprechenden Workshop in der Gemeindebücherei teilgenommen haben.