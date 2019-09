Von Kathrin Weege

Hiddenhausen (WB). Bei einem Wohnungsbrand in Hiddenhausen ist am Sonntagmorgen ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Um 8.30 Uhr wurde die Feuerwehr über ein Feuer in einem Haus am Krummer Weg in Hiddenhausen informiert. Vier Personen befanden sich beim Ausbruch des Feuers im Haus. Nach ersten Erkenntnissen brannte es zunächst in einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss.

Drei der vier Bewohner konnten sich ins Freie retten. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er wurde von der Feuerwehr leblos in der Wohnung gefunden.