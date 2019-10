Hiddenhausen (WB/kop). Nach dem Brand eines Wohnhauses am Krummen Weg in Eilshausen, bei dem am Sonntag ein 33-jähriger Mann zu Tode kam, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Das sagte Polizei-Pressesprecher Uwe Maser am Montag. Das Haus sei von der Kripo beschlagnahmt worden und dürfe außer von den Brandermittlern von niemandem betreten werden. Ein rot-weißes Absperrband signalisiert deutlich, dass eine Annäherung an das Haus untersagt ist.