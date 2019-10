Hiddenhausen (WB). Die Kriminalpolizei Herford hatte nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Straße Krummer Weg in Eilshauseen die Ermittlungen übernommen.

In den Flammen war in der vergangenen Woche ein 31-jähirger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Kriminalbeamten in dem Verfahren in Absprache mit der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt die Ursache für den verheerenden Brand war. Nach Informationen dieser Zeitung soll ein so genannter Dreier-Stecker wegen Überlastung durchgeschmort sein.