Hiddenhausen (WB). Die Spielvereinigung Hiddenhausen wünscht sich einen Kunstrasenplatz. Dazu soll der Ascheplatz in Eilshausen umgewandelt werden. Sollte der Rat an diesem Donnerstag den Vertrag über die Finanzierung in Höhe von 660.000 Euro beschließen, könnte schon in den nächsten Wochen mit den Arbeiten begonnen werden.

Bereits Anfang 2018 hatte die Spielvereinigung Hiddenhausen einen Antrag auf die Umwandlung des Tennenspielfeldes gestellt. Die Politik hatte sich mehrfach damit beschäftigt. Anfang des Jahres war im Schul-, Sozial-, Sport und Kulturausschuss ein Pachtvertrag beschlossen worden. Demnach verpachtet die Gemeinde dem Verein den Platz. Die Finanzierung wurde zunächst zurück gestellt.

Der Finanzierungsvertrag, der dem Rat am Donnerstag zur Beschlussfassung vorliegen wird, sieht vor, dass dem Verein zur Errichtung des Kunstrasenplatzes 660.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Nach dem Motto »gleiches Recht für alle«, wie Uwe Schröder, Leiter des Amtes für Schule, Sport, Kultur, erklärte, orientiert sich die Gemeinde an den Zuschüssen, die bereits im Jahr 2010 an den SV 06 Oetinghausen und die SG Schweicheln ebenfalls für Kunstrasenplätze geflossen waren. Die Oetinghauser hatten seinerzeit 100.000 Euro mehr bekommen als die SG Schweicheln, weil Unterbau und Drainage am Sportplatz der SG erneuert werden mussten. Gleiches ist nun in Eilshausen der Fall.

100.000 Euro für den Unterbau

»Die Voruntersuchungen darüber, was vorhanden ist und wie der Unterbau beschaffen ist, haben ergeben, dass der Unterbau neu gemacht werden muss«, sagt Uwe Schröder. Auch in Eilshausen sollen nun 100.000 Euro extra für den Unterbau bewilligt werden. Während die Summe in Oetinghausen über das Konjunkturpaket der Bundesregierung gegenfinanziert wurde, sollen die in Eilhausen entstehenden Mehrkosten durch das Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer 2019 gedeckt werden.

Die restlichen 560.000 Euro will die Gemeinde wie folgt finanzieren: Aus der Sportpauschale des Landes NRW sollen 200.000 Euro bereitgestellt werden. Die Reinigung der Dusch- und Umkleidegebäude sowie die Platzpflege soll künftig vom Verein übernommen werden. Dies soll für 15 Jahre gelten. Dementsprechend spart die Gemeinde die Kosten dafür.

Kreiszuschuss und Eigenmittel

Der Betrag soll mit fünf Prozent abgezinst werden, so dass sich ein Betrag von insgesamt 360.000 Euro ergibt, die der Verein dann ebenfalls für die Platz-Neugestaltung erhalten soll. Gleiches Prinzip galt schon für die Plätze beziehungsweise Vereine in Schweicheln und Oetinghausen.

Darüber hinaus sollen in Hiddenhausen aber auch ein Kreiszuschuss, Eigenmittel des Vereins und Preisverhandlungen mit ausführenden Firmen noch Themen sein.

»Die SV Hiddenhausen steht in den Startlöchern«, weiß Uwe Schröder. »Sobald sie das OK für die Finanzierung haben, können die Vereinsmitglieder Angebote einholen. Wenn alles gut läuft, kann schon in ein paar Wochen mit dem Bau begonnen werden.«

Kommentar von Karin Koteras-Pietsch

Sport zählt zu den wichtigsten und sinnvollsten Dingen, die die Menschen in ihrer Freizeit tun können. Vereine leiden häufig unter sinkenden Mitgliederzahlen. Umso wichtiger ist es, dass das Engagement und der Bestand von Vereinen so gut wie eben möglich gefördert wird. Sollte der Hiddenhauser Rat am Donnerstag beschließen, dass die Hiddenhauser einen neuen Sportplatz bekommen, der dann auch im Winter nutzbar ist, dann wäre das das beste Zeichen in Richtung Förderung des Sports.