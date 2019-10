Die Musikgruppe »Words in Rhythm«, unter der Leitung von Heike Fritzlar, brachte am Samstag in der Kirche in Sundern eine bunte Mischung unterschiedlicher Musikgenres zu Gehör – von Gospel, über Musicals bis hin zu modernen Kirchenliedern. Foto: Siegfried Huss

Von Siegfried Huss

Hiddenhausen (HK). Wie breit das musikalische Repertoire der Gruppe »Words in Rhythm« (WiR) mittlerweile ist, hat die Formation am Samstagabend in der Kirche Sundern unter Beweis gestellt.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens boten die Sängerinnen und Sänger ihren Gästen musikalische Abwechselung – von moderner Kirchenmusik über Gospel, Pop bis hin zu Musical. 300 Zuhörer waren auf Einladung der Stephanus-Kirchengemeinde Hiddenhausen in die Kirche gekommen.

»Wir haben uns 20 Jahre auf den heutigen Auftritt vorbereitet«, sagte zu Beginn Martin König. Und er ergänzte: »Wir bieten heute Gesang, der von Herzen kommt«.

Seit 20 Jahren gibt es bereits den Chor. Grund genug, ein Jubiläumskonzert zu geben. Wobei genau genommen ja erst ab 25 von einem Jubiläum gesprochen werden kann. Aber wer will bei so viel stimmlicher Überzeugungskraft schon widersprechen?

Pop und moderne Kirchenlieder

Die Sängerinnen und Sänger boten unter der Leitung von Heike Fritzlar ein abwechselungsreiches Programm. Da waren Stücke von Peter Fox (»Haus am See«) oder Udo Lindenberg (»Wir ziehen in den Frieden«) zu hören, aber eben auch moderne Kirchenmusik. Und so sprach Pfarrer Dr. Kai-Uwe Spanhofer in seinem kurzen Grußwort von einer »musikalischen Verkündigung«, auf die sich die Zuhörer freuen dürften.

Es sei die pure Lust am gemeinsamen Musizieren gewesen, die die Musikgruppe vor 20 Jahren zusammengebracht habe, erinnerte Heike Fritzlar an die Anfänge des Chores. Sie selbst hat vor acht Jahren die Chorleitung übernommen. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Musikgenres, das wurde an diesem Abend einmal mehr deutlich, bereitet allen Aktiven nach wie vor große Freude. Und so war es an diesem Abend ein bisschen so, als würde sich der Chor zum 20-jährigen Bestehen selbst beschenken.

Vorbereitungen dauern ein halbes Jahr

Ein gutes halbes Jahr hätten die Vorbereitungen für dieses besondere Konzert in Anspruch genommen. Dabei überraschten die ihr Publikum zu Anfang mit einer kleinen Choreografie. Sternenförmig hatten sich die 20 Sängerinnen und Sänger auf die Bühne zubewegt, um sich dann entsprechend zu formieren. Musikalisch begleitet wurden sie von Iris Eimler (Schlagzeug), Jule Heitbrink (Bassgitarre), Marie Heitbrink (Gitarre) und Susanne Bläsi (Klavier).

Viel Applaus gab es für die Solo-Auftritte von Kristina Eichhorn (»You are the reason«) sowie Simone Knigge (»Killing me softly«). Mit Unterstützung des Publikums wurde sodann das israelische Lied »Hevenu Shalom« gesungen. Das Lied wurde im Stehen gesungen.

Nach einer Pause, für die der CVJM Sundern Snacks und Getränke vorbereitet hatte, startete der zweite Teil unter anderem mit dem Schlagerklassiker »Über den Wolken« von Reinhard Mey.

Simone Knigge sang erneut ein Solo mit »Comes Love« und daraufhin gemeinsam mit Kristina Eichhorn den Hit »Nessaja« von Peter Maffay aus dem Konzertalbum Tabaluga.