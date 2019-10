Die Veranstaltung, bei der es Soul und Funk zu hören gibt, findet am kommenden Freitag, 25. Oktober, im Cxielo, Luisenstraße 1, statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Party mit Toni Johnson und DJ Joe beginnt um 21 Uhr.

Wie der Veranstalter mitteilt, hat der Ticketverkauf begonnen – und zwar unter anderem in der Goldschmiede Vorndamme, Radewiger Straße 13, oder im Veranstaltungslokal Cxielo.

An der Abendkasse beträgt der Ticketpreis 15 Euro. Wer günstiger an eine Karte kommen will und eine große Portion Glück hat, kann auf eine Kartenverlosung beim HERFORDER KREISBLATT hoffen. Interessierte, die heute in der Zeit von 13 bis 13.10 unter der Telefonnummer 05221/590811 anrufen, kommen in die Verlosung. Das HERFORDER KREISBLATT stellt zwei Mal zwei Karten zur Verfügung.

Feine Musik und prickelnde Stimmung

»Herbstzeitlos«: Die Party will mit feiner Musik und prickelnder Stimmung ins Cxielo locken, das mit seiner Industriearchitektur an die Atmosphäre im Alten Güterbahnhof erinnert. Toni Johnson, früher unter anderem bei Art of Voice, und DJ Joe, dem Partyvolk bekannt aus seiner Zeit im Rodeo, wollen mit einem heißen Mix aus Soul und Funk die Besucher zum Feiern und Tanzen inspirieren.

In Abwandlung des alten Herbstzeitlos-Mottos »Schlendern, Shoppen, Freunde treffen« heißt es dann für jeden Fan guter Soul- und Funk-Musik in der ganz speziellen Atmosphäre des Cxielo: »Chillen, Rocken, Freunde treffen.« Am 8. November startet dann die Lifestyle-Messe, bei der Freunde des besonderen Geschmacks auf ihre Kosten kommen.