An dieser Stelle verlor Raschad A. an Christi Himmelfahrt sein Leben. Blumen und Kerzen wurden niedergelegt. Foto: Kathrin Weege

Von Moritz Winde

Hiddenhausen (WB). Überraschende Entwicklung nach der Bluttat in Eilshausen: In einem Brief gesteht ein Fremder, den 31-jährigen Raschad A. am Vatertag mit einem Messer getötet zu haben. Aber kann man dem anonymen Bekennerschreiben tatsächlich Glauben schenken?